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close-up with creatures

Akron Zoo gives inside view of daily animal care with interactive show

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 5, 2017 - 10:19 PM | Updated: March 6, 2017 - 03:27 PM
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Akron Zoo Animal Keeper Jenn Clark chuckles as Phoenix the hawk flaps it's wings during the Akron Zoo's JUST ZOO IT animal show held at the Akron Civic Theater on Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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