All CATEGORIES
☰ Menu

Wildlife

Akron Zoo mourns loss of Roscoe the snow leopard

Beacon Journal staff report

Published: July 31, 2017 - 11:32 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Akron Zoo is sad to announce that Roscoe, a 14-year old male snow leopard, was humanely euthanized on July 26 after being diagnosed with a fast growing cancer that severely affected the bone in his lower jaw. The median life expectancy of a snow leopard is 14 years old. Roscoe has been at the Akron Zoo since 2004 and has sired seven cubs during his time in Akron, three of which are still in Akron. (Photo courtesy Akron Zoo)


MORE IN NEWS

uniontown01_web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Uniontown police sergeant walks out of Akron hospital three weeks after being shot multiple times on the job - 7:46 AM

After spending three weeks recovering at Summa Akron City Hospital, Uniontown police Sgt. David White was looking forward to doing one thing when he got home Monday — petting his dog.

dyer01_02
Bob Dyer: World’s top golfer is shoe freak
Akron police to re-evaluate downtown safety after fatal shooting; 26-year-old man dies and woman is injured
pry01_1
Russell Pry remembered as Summit County dedicates building in his name
djennings01
Longtime Akron-Summit County Public Library Director David Jennings to retire next year
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next