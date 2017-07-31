All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Zoo mourns loss of Roscoe the snow leopard

Beacon Journal staff report

Published: July 31, 2017 - 11:32 AM | Updated: July 31, 2017 - 03:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Akron Zoo is sad to announce that Roscoe, a 14-year old male snow leopard, was humanely euthanized on July 26 after being diagnosed with a fast growing cancer that severely affected the bone in his lower jaw. The median life expectancy of a snow leopard is 14 years old. Roscoe has been at the Akron Zoo since 2004 and has sired seven cubs during his time in Akron, three of which are still in Akron. (Photo courtesy Akron Zoo)


MORE IN NEWS

scara24_01 Pablo Martinez Monsivais - AP
Kelly shows his clout: Scaramucci out as White House chief moves in - 11:25 PM

WASHINGTON: Firmly taking charge in an unruly White House, former Gen. John Kelly moved in Monday as President Donald Trump’s new chief of staff and immediately made sure that Trump’s profanity-spouting new communications director was shown the door, ignominiously ousted after less than two weeks on the job.

Akron police to re-evaluate downtown safety after fatal shooting; 26-year-old man dies and woman is injured - 11:25 PM
pry01_1
Russell Pry remembered as Summit County dedicates building in his name - 11:01 PM
djennings01
Longtime Akron-Summit County Public Library Director David Jennings to retire next year - 11:00 PM
Free program will help Cuyahoga Falls find residents at risk for wandering and getting lost - 11:00 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next