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Wildlife

Akron Zoo mourns loss of Roscoe the snow leopard

Beacon Journal staff report

Published: July 31, 2017 - 11:32 AM
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The Akron Zoo is sad to announce that Roscoe, a 14-year old male snow leopard, was humanely euthanized on July 26 after being diagnosed with a fast growing cancer that severely affected the bone in his lower jaw. The median life expectancy of a snow leopard is 14 years old. Roscoe has been at the Akron Zoo since 2004 and has sired seven cubs during his time in Akron, three of which are still in Akron. (Photo courtesy Akron Zoo)


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