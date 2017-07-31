All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Zoo mourns loss of Roscoe the snow leopard

Beacon Journal staff report

Published: July 31, 2017 - 11:32 AM | Updated: July 31, 2017 - 11:47 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Roscoe, a 14-year-old male snow leopard at the Akron Zoo, has been humanely euthanized after the discovery of a rapidly spreading bone cancer, zoo officials announce Monday, July 31. (Akron Zoo)


MORE IN NEWS

devo31_05 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
5KDevo draws hundreds of spuds to downtown Akron - 10:03 AM

The streets of Akron were covered in spuds.

gospel31_03
Crowd worship outside of church during Lock 4’s Gospel Sundays series
goodnews31_faithplace
Good News — July 31
Putin says U.S. will have to shed 755 from diplomatic staff
safety28cut_01
Summit County sheriff, Springfield Township police create ‘safety zones’ for internet purchases
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next