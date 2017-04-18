Alexa, call 9-1-1: Akron police investigate potentially fowl crime

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Beacon Journal staff report

Published: April 18, 2017 - 02:14 PM | Updated: April 18, 2017 - 03:00 PM

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