AMATS reviews 2016 at annual meeting

PHA+V2l0aCBtb3JlIHRoYW4gJDI0IG1pbGxpb24gaW4gcHJvamVjdHMgY29udHJhY3RlZCBpbiAy
MDE2LCB0aGUgQWtyb24gTWV0cm9wb2xpdGFuIEFyZWEgVHJhbnNwb3J0YXRpb24gU3R1ZHkgKEFN
QVRTKSBpcyBlbmpveWluZyBvbmUgb2YgaXRzIHN0cm9uZ2VzdCB5ZWFycyBldmVyLCBpbnRlcmlt
IGRpcmVjdG9yIEN1cnRpcyBCYWtlciB0b2xkIGEgZ2F0aGVyaW5nIG9mIGxvY2FsIG9mZmljaWFs
cyBhdCB0aGUgYWdlbmN5JiM4MjE3O3MgYW5udWFsIG1lZXRpbmcgRnJpZGF5LjwvcD48cD5CdXQg
d2l0aCBubyBDb25ncmVzc2lvbmFsIHBsYW4gdG8gcHJvdmlkZSBkZWRpY2F0ZWQgYW5kIHN1c3Rh
aW5hYmxlIHJvYWQgcmV2ZW51ZSwgaXQgcmVtYWlucyB0byBiZSBzZWVuIGhvdyB0aGUgcmVnaW9u
IHdpbGwgZmluZCB0aGUgJDMuMiBiaWxsaW9uIGl0IHdpbGwgY29zdCB0byBtYWludGFpbiB0aGUg
cmVnaW9uJiM4MjE3O3MgZmVkZXJhbCBoaWdod2F5cyBmb3IgdGhlIG5leHQgY291cGxlIG9mIGRl
Y2FkZXMsIEJha2VyIHNhaWQuPC9wPjxwPkF0IHRoZSBlbmQgb2YgbGFzdCB5ZWFyLCB0aGUgY291
bnRyeSYjODIxNztzIGhpZ2h3YXkgYW5kIHRyYW5zaXQgdHJ1c3QgZnVuZHMgd2VyZSBuZWFybHkg
YXQgemVybyB3aGVuIFByZXNpZGVudCBPYmFtYSBzaWduZWQgaW50byBsYXcgdGhlIEZpeGluZyBB
bWVyaWNhJiM4MjE3O3MgU3VyZmFjZSBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiAoRkFTVCkgQWN0LCBmcmVlaW5n
IHVwICQ3MCBtaWxsaW9uIHRocm91Z2ggMjAyMC48L3A+PHA+QnV0IEFNQVRTIGFuZCBvdGhlciBh
ZHZvY2F0ZXMgaGF2ZSBub3QgY29udmluY2VkIENvbmdyZXNzIHRvIHJhaXNlIHRoZSBnYXMgdGF4
IHRvIGtlZXAgZmVlZGluZyB0aGF0IGZ1bmRpbmcgcG9vbCwgQmFrZXIgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RoZSBjb25jZXJuIGlzIHdlIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHdlIGhhdmUgZW5vdWdoIG1v
bmV5IHRvIHRha2UgY2FyZSBvZiB0aGUgMjYgcGVyY2VudCAob2YgZmVkZXJhbCByb2Fkd2F5cyks
IHNvIGhvdyBhcmUgd2UgZ29pbmcgdG8gdGFrZSBjYXJlIG9mIHRoZSA3NCBwZXJjZW50IHRoYXQg
ZmFsbHMgdW5kZXIgdGhlIGp1cmlzZGljdGlvbiBvZiBsb2NhbCBjb21tdW5pdGllcywmIzgyMjE7
IEJha2VyIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHNvbWV0aGluZyB0aGF0IHdlIHRoaW5rIGlz
IGEgcHJvYmxlbSBhbmQgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgQU1BVFMgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBhZHZv
Y2F0ZSBmb3Igb24geW91ciBiZWhhbGYuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BTUFUUyBwcm92aWRlcyB0aGUg
bmVjZXNzYXJ5IHBsYW5uaW5nIHRvIHJlY2VpdmUgZmVkZXJhbCBtb25leSBmb3IgdHJhbnNwb3J0
YXRpb24gcHJvZ3JhbXMgYW5kIHByb2plY3RzIGluIFN1bW1pdCBhbmQgUG9ydGFnZSBjb3VudGll
cyBhbmQgYSBwb3J0aW9uIG9mIFdheW5lIENvdW50eS48L3A+PHA+VGhlIGdvb2QgbmV3cywgQmFr
ZXIgc2FpZCwgaXMgdGhlIHJlZ2lvbiBoYXMgc2V2ZXJhbCBzaWduaWZpY2FudCBwcm9qZWN0cyB1
bmRlcndheSBvciBvbiB0aGUgaG9yaXpvbjo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBXb3JrIGNvbnRpbnVlcyBv
biBBa3JvbiYjODIxNztzIGNlbnRyYWwgaW50ZXJjaGFuZ2UgYW5kIG90aGVyIHN0cmV0Y2hlcyBv
ZiBJLTc2LCBJLTc3IGFuZCBzdGF0ZSBSb3V0ZSA4LCB3aGVyZSBjaGFuZ2VzIHRvIGJyaWRnZXMs
IHJhbXBzIGFuZCBsYW5lIGNvbmZpZ3VyYXRpb25zIGhhdmUgcmVzdWx0ZWQgaW4gY2hhbGxlbmdp
bmcgZGV0b3VycyB0aGF0IHNvbWUgYXJlIGNhbGxpbmcgJiM4MjIwO2Nhci1tYWdlZGRvbi4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkJha2VyIHNhaWQgbWFueSBoYXZlIGNvbXBsYWluZWQgYWJvdXQgYWxsIHRoZSBv
cmFuZ2UgYmFycmVscyBhbmQgY29uc3RydWN0aW9uIGFzIGlmIGl0IGlzIGEgbmVnYXRpdmUsIGJ1
dCB0aGUgcmVnaW9uIGlzIGFjdHVhbGx5IGZvcnR1bmF0ZSB0byBoYXZlIGZ1bmRlZCBzdWNoIGEg
JiM4MjIwO3RyYW5zZm9ybWF0aXZlIHByb2plY3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjY7IEFrcm9u
IHdpbGwgc29vbiBlbWJhcmsgb24gY2hhbmdlcyB0byB0aGUgc3RhdGUgUm91dGUgNTkgaW5uZXJi
ZWx0LiBUaGUgJDIwIG1pbGxpb24gcHJvamVjdCB3aWxsIGVsaW1pbmF0ZSB0aGUgZGl2aWRlIGJl
dHdlZW4gQWtyb24gYW5kIHRoZSB3ZXN0IHNpZGUsIGZyZWUgdXAgbW9yZSB0aGFuIDIwIGFjcmVz
IG9mIGxhbmQgZm9yIGRvd250b3duIGRldmVsb3BtZW50LCBhbmQgZWxpbWluYXRlIG9uZSBvZiB0
aGUgbW9zdCBkYW5nZXJvdXMgaW50ZXJzZWN0aW9ucyBpbiB0aGUgY291bnR5LCBhdCBNYWluLCBI
b3dhcmQgYW5kIFBlcmtpbnMgc3RyZWV0cy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBNYWluIFN0cmVldCBpbiBI
dWRzb24gaXMgdW5kZXJnb2luZyBhICQ1IG1pbGxpb24gbWFrZW92ZXIgdGhhdCB3aWxsICYjODIy
MDttYWtlIGRvd250b3duIGFuZCB0aGUgZ3JlZW4gZXZlbiBtb3JlIGFjY2Vzc2libGUgdGhhbiBi
ZWZvcmUsJiM4MjIxOyBCYWtlciBzYWlkLiBIdWRzb24gaXMgdGhlICYjODIyMDtxdWludGVzc2Vu
dGlhbCBjaGFybWluZyBkb3dudG93biB3aGVyZSBwZW9wbGUgbGl2ZSwgd29yayBhbmQgcGF5JiM4
MjIxOyBhbmQgdGhlIG5ldyByb2Fkd2F5IHdpbGwgZW5oYW5jZSB0aGUgc2hvcHBpbmcgZGlzdHJp
Y3QuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgU3VtbWl0IFN0cmVldCBpbiBLZW50IGlzICYjODIyMDthIHBlcmZl
Y3QgZXhhbXBsZSBvZiBhIGNvbXBsZXRlIHN0cmVldCwmIzgyMjE7IEJha2VyIHNhaWQuIEEgJDE2
IG1pbGxpb24gcHJvamVjdCByZWNlbnRseSBjb250cmFjdCB3aWxsIHRha2UgYSAmIzgyMjA7Y29t
cGxpY2F0ZWQgZW52aXJvbm1lbnQmIzgyMjE7IHdoZXJlIGNhcnMsIGJpa2VzIGFuZCBwZWRlc3Ry
aWFucyBtZXJnZSBhbmQgbW92ZSB0aGVtIHRocm91Z2ggbW9yZSBzYWZlbHkuPC9wPjxwPiYjODIy
NjsgV29yayBpcyBvbmdvaW5nIGF0IHN0YXRlIFJvdXRlIDkxIGFuZCBGaXNoY3JlZWsgUm9hZCBp
biBTdG93LCB3aGVyZSBhICQ2LjUgbWlsbGlvbiBwcm9qZWN0IGlzIHJlcGxhY2luZyBhIGJyaWRn
ZSwgYWRkaW5nIHR1cm4gbGFuZXMgYW5kIHByZXNlcnZpbmcgdGhlIEhpa2UgYW5kIEJpa2UgVHJh
aWwgdGhhdCBnb2VzIGJlbmVhdGggdGhlIHJvYWR3YXkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgSW4gVGFsbG1h
ZGdlLCBhIG5lYXJseSAkNSBtaWxsaW9uIHByb2plY3Qgd2lsbCByZWNvbnN0cnVjdCBOb3J0aCBB
dmVudWUsIGltcHJvdmluZyBjYXBhY2l0eSwgc2FmZXR5IGFuZCBkcmFpbmFnZSAmIzgyMjA7d2hp
bGUgY29tcGxlbWVudGluZyBhbGwgdGhlIG5ldyBkZXZlbG9wbWVudCBnb2luZyBvbiBpbiBhbmQg
YXJvdW5kIHRoZSBjaXJjbGUsJiM4MjIxOyBCYWtlciBzYWlkLjwvcD48cD5JbiBhZGRpdGlvbiB0
byB0aGUgbmV3IHByb2plY3RzLCBBTUFUUyBjb250cmlidXRlZCAkMS4zIG1pbGxpb24gdG8gcmVz
dXJmYWNpbmcgcHJvamVjdHMgaW4gQmFyYmVydG9uLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscywgS2VudCBhbmQg
Qm9zdG9uIEhlaWdodHMsIGFuZCBoYW5kZWQgb3V0ICQxMTUsMDAwIGluIGdyYW50cyBmb3IgaW1w
cm92aW5nICYjODIyMDtjb25uZWN0aXZpdHkmIzgyMjE7IHRyYWlscyBpbiBIdWRzb24sIEtlbnQs
IFR3aW5zYnVyZyBhbmQgR3JlZW4uPC9wPjxwPkJha2VyIHRvbGQgY29tbXVuaXR5IGxlYWRlcnMg
dGhhdCB0aGUgYmVzdCB0aGluZyB0aGV5IGNhbiBkbyB0byBtYWtlIHN1cmUgdGhlIG1vbmV5IGtl
ZXBzIGZsb3dpbmcgaXMgdG8gZ2V0IG5ldyBwcm9qZWN0cyBkZXNpZ25lZCBhbmQgcmVhZHkgdG8g
PHN0cm9uZz5zZWxsPC9zdHJvbmc+LjwvcD48cD5PZmZpY2lhbHMgbmVlZCB0byBoYXZlICYjODIy
MDthIHNlbnNlIG9mIHVyZ2VuY3ksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgZG9uJiM4MjE3
O3QgZXZlciB3YW50IHRvIGJlIGluIGEgcG9zaXRpb24gd2hlcmUgd2UgYXJlIGxlYXZpbmcgbW9u
ZXkgb24gdGhlIHRhYmxlJiM4MjIxOyB3aGVuIGZ1bmRpbmcgYmVjb21lcyBhdmFpbGFibGUuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtBdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBkYXksIGl0JiM4MjE3O3MgYWJvdXQgaGVscGlu
ZyBwZW9wbGUgYW5kIGhlbHBpbmcgY29tbXVuaXRpZXMuIFdlIHdhbnQgdG8gYmUgdGhlIGNhdGFs
eXN0IGZvciBjaGFuZ2UgaW4gdGhlIHJlZ2lvbiwmIzgyMjE7IEJha2VyIHNhaWQsICYjODIyMDsu
Li4gYW5kIHdlIHdhbnQgdG8gYmUgc3VyZSBvdXIgdHJhbnNwb3J0YXRpb24gc3lzdGVtIGlzIHNl
Y29uZCB0byBub25lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UGF1bGEgU2NobGVpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBh
dCAzMzAtOTk2LTM3NDEgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBzY2hsZWlzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5wc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24g
VHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF1bGFzY2hsZWlzIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpczwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.