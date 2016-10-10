All CATEGORIES
☰ Menu

American Indian culture and tradition brought to life during unveiling of a modern app along an ancient trail

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: October 10, 2016 - 09:28 PM | Updated: October 11, 2016 - 12:31 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kadyen Howe, 12, a grass dancer, and Tyler Small, 13, a traditional dance, both of the Northern Cheyenne Nation from Lame Deer, Montana dance in front of Portage Path CLC after finishing a symbolic walk along South Portage Path with students from the Lippman School as part of a ceremony to unveil a marker for the path that native Americans used on Monday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Plaudits go to Akron area preservation, revitalization efforts - 8:18 PM

The transformation of the historic Goodyear Hall in East Akron into apartments and a concert venue is among several area preservation and revitalization efforts receiving honors this week from the nonprofit Heritage Ohio group.

clownfear13_01
Clown fear rooted in childhood fears of, well, clowns
downtown13cut_01
Akron rolls out some fun: Lounge chairs, cafe seating and sidewalk games pop up downtown
childrens13cut
Akron Children’s Hospital to centralize outpatient services with expansion that will double space in building on downtown campus
Cavaliers_Hawks_Basketball84c55_00
LeBron James Family Foundation to set up a home base at UA for I Promise participants
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next