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American Indian culture and tradition brought to life during unveiling of a modern app along an ancient trail

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: October 10, 2016 - 09:28 PM | Updated: October 11, 2016 - 12:31 AM
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Kadyen Howe, 12, a grass dancer, and Tyler Small, 13, a traditional dance, both of the Northern Cheyenne Nation from Lame Deer, Montana dance in front of Portage Path CLC after finishing a symbolic walk along South Portage Path with students from the Lippman School as part of a ceremony to unveil a marker for the path that native Americans used on Monday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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