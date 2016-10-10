All CATEGORIES
☰ Menu

American Indian culture and tradition brought to life during unveiling of a modern app along an ancient trail

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: October 10, 2016 - 09:28 PM | Updated: October 11, 2016 - 12:31 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kadyen Howe, 12, a grass dancer, and Tyler Small, 13, a traditional dance, both of the Northern Cheyenne Nation from Lame Deer, Montana dance in front of Portage Path CLC after finishing a symbolic walk along South Portage Path with students from the Lippman School as part of a ceremony to unveil a marker for the path that native Americans used on Monday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Bob Dyer: Don’t be so sad! - 9:54 PM

Feeling sad today? No wonder. You’re living in or near the 16th saddest city in America.

childrens13cut
Akron Children’s Hospital to centralize outpatient services with expansion that will double space in building on downtown campus - 9:54 PM
elect13cut_01
Clinton reaching past Trump, as he denies report of assault - 10:28 PM
mammo13cut
Study questions value of mammograms, breast cancer screening - 10:28 PM
World news briefs — compiled Oct. 13 - 10:28 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next