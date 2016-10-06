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An original organizer recalls a half-century of Ohio Marts

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: October 6, 2016 - 07:53 PM
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Olivia Andrews, 2, of Hudson plays in the Beehive in the At Home with Nature installation as her mother Amy Andrews takes a break from shopping during the first day of the 50th Annual Ohio Mart at Stan Hywet Hall & Gardens Thursday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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