Anonymous Summa nurses confirm they’re looking to unionize

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBncm91cCBvZiBTdW1tYSBIZWFsdGggbnVyc2VzIGNvbmZpcm1lZCBXZWRuZXNkYXkgdGhh
dCB0aGV5IGFyZSBsb29raW5nIHRvIHVuaW9uaXplLjwvcD48cD5UaGUgYW5vbnltb3VzIG51cnNl
cyBmcm9tIFN1bW1hIHJlbGVhc2VkIGEgc3RhdGVtZW50IG9uIEZhY2Vib29rIGluIHJlc3BvbnNl
IHRvIGEgbWVtbyB0aGF0IExhbmllIFdhcmQsIFN1bW1hIHNlbmlvciB2aWNlIHByZXNpZGVudCBh
bmQgY2hpZWYgbnVyc2luZyBvZmZpY2VyLCBzZW50IHRvIGFsbCBudXJzaW5nIHN0YWZmIFR1ZXNk
YXkgZGlzY291cmFnaW5nIHRoZWlyIHVuaW9uaXphdGlvbi48L3A+PHA+VGhlIG51cnNlcyBwb3N0
ZWQgdGhlaXIgc3RhdGVtZW50IG9uIHRoZSBNZWRpYyBXaXRoIGEgTW9uaXRvciBGYWNlYm9vayBw
YWdlLCBhIGJsb2cgZm9yIGxvY2FsIG1lZGljYWwgYW5kIGVtZXJnZW5jeSBwcm9mZXNzaW9uYWxz
LjwvcD48cD5JbiB0aGUgc3RhdGVtZW50LCB0aGUgbnVyc2VzIGRpc3B1dGUgdGhlIGNsYWltIGZy
b20gV2FyZCYjODIxNztzIGVtYWlsLCB0aXRsZWQgJiM4MjIwO1J1bW9yIENvbnRyb2wsJiM4MjIx
OyB0aGF0IHRoZSBudXJzZXMgaW52b2x2ZWQgaW4gdGhlIHVuaW9uaXphdGlvbiBlZmZvcnQgYXJl
IHByaW1hcmlseSBmcm9tIHRoZSBob3NwaXRhbCYjODIxNztzIGVtZXJnZW5jeSBkZXBhcnRtZW50
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7TnVyc2VzIGFsbCB0aHJvdWdob3V0IFN1bW1hIGFyZSBvcmdhbml6aW5n
IGJlY2F1c2Ugd2UgYXJlIHRpcmVkIG9mIG5vdCBoYXZpbmcgYSB2b2ljZSBvciB0aGUgYWJpbGl0
eSB0byByZXByZXNlbnQgb3Vyc2VsdmVzLCYjODIyMTsgdGhlIHN0YXRlbWVudCBzYXlzLjwvcD48
cD5UaGUgdGFsa3Mgb2YgdW5pb25pemF0aW9uIGNvbWUgYXQgYSBjb250ZW50aW91cyB0aW1lIGJl
dHdlZW4gbGVhZGVyc2hpcCBhbmQgdGhlIG51cnNpbmcgc3RhZmYsIHNwYXJrZWQgYnkgYW4gYWJy
dXB0IGNoYW5nZSBpbiBlbWVyZ2VuY3kgcm9vbSBwaHlzaWNpYW4gc3RhZmZpbmcgYXQgdGhlIGJl
Z2lubmluZyBvZiB0aGlzIHllYXIuPC9wPjxwPlRoYXQgbGVkIHRvIGEgc2VyaWVzIG9mIGNoYW5n
ZXMgaW4gdGhlIGVtZXJnZW5jeSB1bml0IG9mIHRoZSBoZWFsdGggc3lzdGVtLCBpbmNsdWRpbmcg
dGhlIHN1c3BlbnNpb24gb2YgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBhYmlsaXR5IHRvIHRyYWluIGVtZXJnZW5j
eSBtZWRpY2luZSByZXNpZGVudHMuPC9wPjxwPlRoZSBzdGF0ZW1lbnQgZnJvbSB0aGUgbnVyc2Vz
LCB0aG91Z2gsIGNpdGVzIHNldmVyYWwgaXNzdWVzIGFjcm9zcyB0aGUgZW50aXJlIGhvc3BpdGFs
IHN5c3RlbSwgaW5jbHVkaW5nIHRoYXQgdGhleSBjYWxsICYjODIyMDt1bmZhaXIgYW5kIHVuc2Fm
ZSBudXJzZS10by1wYXRpZW50IHJhdGlvcywmIzgyMjE7IGxvbmcgaG91cnMgd29ya2VkIHdpdGhv
dXQgYnJlYWtzIGFuZCB3YWdlcyBiZWxvdyBmYWlyIG1hcmtldCB2YWx1ZS48L3A+PHA+RWZmb3J0
cyB0byByZWFjaCB0aGUgU3VtbWEgbnVyc2VzIG9uIFdlZG5lc2RheSB0aHJvdWdoIHRoZSBNZWRp
Y2FsIFdpdGggTW9uaXRvciBGYWNlYm9vayBwYWdlIHdlcmUgdW5zdWNjZXNzZnVsLiBJdCBpcyB1
bmtub3duIGhvdyBtYW55IG51cnNlcyBhcmUgaW52b2x2ZWQgaW4gdGhlIHVuaW9uaXphdGlvbiBl
ZmZvcnQsIGJ1dCBTdW1tYSBoYXMgYWJvdXQgMSw4MDAgcmVnaXN0ZXJlZCBudXJzZXMgdGhhdCBj
b3VsZCBiZSBhZmZlY3RlZCBpZiB0aGV5IHVuaW9uaXplLjwvcD48cD5Qb3NpdGlvbiByZWl0ZXJh
dGVkPC9wPjxwPlN1bW1hIHNwb2tlc21hbiBNaWtlIEJlcm5zdGVpbiBkaWQgbm90IHJlc3BvbmQg
dG8gdGhlIG51cnNlcyYjODIxNzsgc3RhdGVtZW50IFdlZG5lc2RheSBiZXlvbmQgcmVpdGVyYXRp
bmcgaGlzIGNvbW1lbnRzIGZyb20gVHVlc2RheSwgc2F5aW5nIHRoZSBob3NwaXRhbCBzeXN0ZW0g
d2FudHMgdG8gaW5mb3JtIG51cnNlcyBhYm91dCB3aGF0IHVuaW9uaXphdGlvbiBjb3VsZCBtZWFu
IGZvciB0aGUgaW5kaXZpZHVhbHMgYW5kIHRoZSBsYXJnZXIgZ3JvdXAuPC9wPjxwPlRoZSBudXJz
ZXMgc2FpZCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gd29ya2luZyB3aXRoIHRoZSBPaGlvIE51cnNlcyBB
c3NvY2lhdGlvbiAoT05BKSB0byBsZWFybiBob3cgdG8gcmVwcmVzZW50IHRoZW1zZWx2ZXMgY29s
bGVjdGl2ZWx5LiBPTkEgaGFzIGEgbnVyc2luZyB1bmlvbiBhcm0gY2FsbGVkIHRoZSBPaGlvIE51
cnNlcyBDb2xsZWN0aXZlIEJhcmdhaW5pbmcgUHJvZ3JhbSAoQ0JQKSwgd2hpY2ggaXMgaW4gMjcg
ZmFjaWxpdGllcyBhY3Jvc3MgdGhlIHN0YXRlLjwvcD48cD5UaGUgZGVwdXR5IGV4ZWN1dGl2ZSBv
ZmZpY2VyIG9mIGxhYm9yIHJlbGF0aW9ucyBmb3IgT05BIHdhcyBvdXQgb2YgdG93biBXZWRuZXNk
YXkgYW5kIGNvdWxkIG5vdCBiZSByZWFjaGVkIGZvciBjb21tZW50LjwvcD48cD5PbmUgb2YgdGhl
IHBsYWNlcyB3aXRoIGFuIE9OQSB1bmlvbiB1bml0IGlzIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQWtyb24g
R2VuZXJhbCwgd2hlcmUgc3RhZmYgbnVyc2VzIG1ha2UsIG9uIGF2ZXJhZ2UsIG1vcmUgdGhhbiAk
MiBhbiBob3VyIG1vcmUgdGhhbiBudXJzZXMgYXQgU3VtbWEsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgc3Rh
dGVtZW50IGZyb20gdGhlIGFub255bW91cyBTdW1tYSBudXJzZXMuPC9wPjxwPldhcmQmIzgyMTc7
cyBtZW1vIGNpdGVzIHNldmVyYWwgcmVhc29ucyBmb3IgaGVyIGRpc2NvdXJhZ2luZyB1bmlvbml6
YXRpb24sIGFtb25nIHRoZW0gYmVpbmcgdGhhdCBkaXJlY3QgY29tbXVuaWNhdGlvbiBiZXR3ZWVu
IG1hbmFnZW1lbnQgYW5kIG51cnNpbmcgc3RhZmYgd291bGQgYmUgaGluZGVyZWQ7IHVuaW9ucyBj
b3VsZG4mIzgyMTc7dCBwcm9taXNlIGJldHRlciBjb25kaXRpb25zIHRvIG1lbWJlcnM7IHN0cmlr
ZXMsIHdoaWNoIGFyZSBtYWRlIHBvc3NpYmxlIGJ5IHVuaW9ucywgd291bGQgYmUgaGFybWZ1bCB0
byB0aGUgaG9zcGl0YWw7IHVuaW9uIGNhcmRzIGNvdWxkIGJlIG1pc3JlcHJlc2VudGVkOyBzb21l
IGVtcGxveWVlcyBtYXkgbm90IGJlIHJlcHJlc2VudGVkIGJ5IHRoZSB1bmlvbjsgYW5kIHVuaW9u
IGR1ZXMgY291bGQgbGVhZCB0byBkZWNyZWFzZWQgbmV0IHBheS48L3A+PHA+U3RhdGVtZW50cyBy
ZWJ1dHRlZDwvcD48cD5UaGUgc3RhdGVtZW50IHJlbGVhc2VkIGJ5IHRoZSBudXJzZXMgcmVzcG9u
ZGVkIHRvIGVhY2ggb2YgV2FyZCYjODIxNztzIHBvaW50cywgcmVidXR0aW5nIG1vc3Qgb2YgdGhl
bS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RpcmVjdCBDb21tdW5pY2F0aW9uIHdpbGwgTk9UIGJlIGhpbmRlcmVk
LiBXaGVuIGEgdW5pb24gaXMgZXN0YWJsaXNoZWQgbWFuYWdlcnMgd2lsbCBzdGlsbCBiZSBhYmxl
IHRvIGNvbW11bmljYXRlIHdpdGggdXMsJiM4MjIxOyB0aGUgbnVyc2VzJiM4MjE3OyBzdGF0ZW1l
bnQgc2F5cy4gJiM4MjIwO01hbmFnZW1lbnQgYW5kIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHNob3VsZCBjaG9v
c2UgdG8gcHJvbXB0bHkgYW5kIGVmZmVjdGl2ZWx5IGNvbW11bmljYXRlIHdpdGggbnVyc2luZyBz
dGFmZiB3aGV0aGVyIG9yIG5vdCB3ZSBhcmUgb3JnYW5pemVkIGNvbGxlY3RpdmVseSwgYSB1bmlv
biB3aWxsIG5vdCBpbmhpYml0IHRoaXMsIGJ1dCB3aWxsIGVuY291cmFnZSBpdC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlBvcnRpb25zIG9mIHRoZSBudXJzZXMmIzgyMTc7IHN0YXRlbWVudCBhZGRyZXNzIFdhcmQg
ZGlyZWN0bHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNcy4gV2FyZCB5b3UgYXJlIHJpZ2h0LCBldmVyeXRoaW5n
IGlzIG5lZ290aWFibGUgb3IgYXQgbGVhc3Qgc2hvdWxkIGJlLCBidXQgY3VycmVudGx5IHdlIGhh
dmUgTm8gYWJpbGl0eSB0byBuZWdvdGlhdGUgd2l0aCBTdW1tYS4gVGhlcmUgYXJlIG5vIG51cnNl
cyB0aGF0IGFyZSBzaXR0aW5nIGRvd24gYXQgdGhlIHRhYmxlIHdpdGggeW91IHRvIG5lZ290aWF0
ZSBvbiBvdXIgYmVoYWxmLiBTdW1tYSBjb250aW51ZXMgdG8gbWFrZSBkZWNpc2lvbnMgZm9yIHVz
IHRoYXQgYXJlIHVuc2FmZSBmb3IgbnVyc2luZyBhbmQgcGF0aWVudHMsJiM4MjIxOyB0aGUgc3Rh
dGVtZW50IHNheXMuPC9wPjxwPkluIHRoZSBzdGF0ZW1lbnQsIHRoZSBudXJzZXMgYWdyZWUgd2l0
aCBXYXJkIHRoYXQgc3RyaWtlcyBhcmUgaGFybWZ1bCwgYnV0IHRoZXkgc2F5IHRoZXkgd291bGQg
aGF2ZSBvdGhlciwgbGVzcyBoYXJtZnVsIHdheXMgdG8gZWZmZWN0aXZlbHkgbmVnb3RpYXRlIGFz
IHBhcnQgb2YgYSB1bmlvbi48L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlbWVudCBhbHNvIHNheXMgdGhlIG51cnNl
cyYjODIxNzsgaW50ZXJlc3RzIHdvdWxkIGJlIHJlcHJlc2VudGVkIGNvbGxlY3RpdmVseSwgc2lu
Y2UgdGhlIG51cnNlcyBoYXZlIHRoZSBhYmlsaXR5IHRvIGVsZWN0IHJlcHJlc2VudGF0aXZlcywg
YW5kIHVuaW9uIGR1ZXMgJiM4MjIwO3Byb3ZpZGUgdmFsdWFibGUgcmVzb3VyY2VzLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VGhlcmVzYSBDb3R0b20gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zMjE2IG9yIDxh
IGhyZWY9Im1haWx0bzp0Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj50Y290dG9tQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVyZXNhX0NvdHRvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7
VGhlcmVzYV9Db3R0b20mbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.