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Anti-Trump activists to march Tuesday from Highland Square to University of Akron campus

Beacon Journal staff report

Published: November 11, 2016 - 04:25 PM | Updated: November 12, 2016 - 07:18 PM

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