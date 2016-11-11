Anti-Trump activists to march Tuesday from Highland Square to University of Akron campus

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T3Bwb25lbnRzIG9mIFByZXNpZGVudC1lbGVjdCBEb25hbGQgVHJ1bXAgaW4gdGhlIEFrcm9u
IGFyZWEgd2lsbCBqb2luIHRoZSBuYXRpb25hbCBwcm90ZXN0cyBvbiBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5B
IHByb3Rlc3QgYWdhaW5zdCB0aGUgbmV3IHByZXNpZGVudC1lbGVjdCBpcyBzY2hlZHVsZWQgdG8g
c3RhcnQgMTEgcC5tLiBUdWVzZGF5IGluIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgSGlnaGxhbmQgU3F1YXJlIG5l
aWdoYm9yaG9vZC4gUHJvdGVzdGVycyB3aWxsIG1lZXQgaW4gdGhlIHBhcmtpbmcgbG90IGJlaGlu
ZCBDaGlwb3RsZSBvbiBXZXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQgYW5kIHdpbGwgd2FsayB0b3dhcmQgdGhl
IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gY2FtcHVzLiBUaGUgcHJvdGVzdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBs
YXN0IHVudGlsIDIgYS5tLiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFj
ZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy8xNzk3MzYzMjcwNTM2MDkwIj5GYWNlYm9vayBldmVudCB0aXRsZWQg
JiM4MjIwO1RydW1wIFByb3Rlc3QsIEFrcm9uLiYjODIyMTs8L2E+PC9wPjxwPk9yZ2FuaXplcnMg
c2FpZCB0aGUgZXZlbnQgaXMgcGxhbm5lZCBhcyBhIHBlYWNlZnVsIGRlbW9uc3RyYXRpb24gb3Bw
b3NpbmcgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyByaGV0b3JpYyBhbmQgdGhlIHZpb2xlbmNlIGFuZCB2ZXJiYWwg
YXR0YWNrcyBhZ2FpbnN0IG1pbm9yaXRpZXMgdGhhdCBoYXZlIHNwYXJrZWQgYWNyb3NzIHRoZSBj
b3VudHJ5IHNpbmNlIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgd2luIG9uIFR1ZXNkYXkuIE9yZ2FuaXplcnMgc2Fp
ZCB0aGV5IGFsc28gYWltIHRvIHNob3cgdGhhdCAmIzgyMjA7VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBBbWVyaWNh
IGlzIG5vdCB0aGUgQW1lcmljYSB3ZSB3YW50JiM4MjIxOyBieSBwb2ludGluZyBvdXQgdGhhdCB0
aGUgZGVmZWF0ZWQgRGVtb2NyYXRpYyBub21pbmVlLCBIaWxsYXJ5IENsaW50b24sIHdvbiB0aGUg
Y291bnRyeSYjODIxNztzIHBvcHVsYXIgdm90ZSBidXQgZGlkbiYjODIxNzt0IHdpbiB0aGUgZWxl
Y3Rpb24uPC9wPjxwPkFzIG9mIEZyaWRheSBhZnRlcm5vb24sIG1vcmUgdGhhbiAzMDAgcGVvcGxl
IHNhaWQgb24gRmFjZWJvb2sgdGhleSBwbGFubmVkIHRvIGF0dGVuZCB0aGUgcHJvdGVzdC4gQW5v
dGhlciA4MzUgc2FpZCB0aGV5IHdlcmUgJiM4MjIwO2ludGVyZXN0ZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5T
aW1pbGFyIHByb3Rlc3RzIGhhdmUgYmVlbiBoZWxkIGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRyeS4gUHJvdGVz
dHMgaW4gQ2FsaWZvcm5pYSwgVGV4YXMsIE9yZWdvbiBhbmQgUGVubnN5bHZhbmlhIGdhdGhlcmVk
IHRob3VzYW5kcy4gQmlnZ2VyIHByb3Rlc3RzIGhhdmUgcmVzdWx0ZWQgaW4gaW5qdXJpZXMgYW5k
IGFycmVzdHMsIGJ1dCBzbWFsbGVyIG9uZXMgaW4gS2VudCwgQ2xldmVsYW5kIGFuZCBDb2x1bWJ1
cyBoYXZlIHNwYXJrZWQgbm8gdmlvbGVuY2UuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.