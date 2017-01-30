Area deaths — compiled Jan. 30

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVESU5BPC9wPjxwPkZ1Z2UsIEdhcnkgTC4sIDYyLCBvZiBNZWRpbmEuIERpZWQgU2F0dXJk
YXkuIFdhaXRlICZhbXA7IFNvbi48L3A+PHA+S2luZXIsIFMuQy4gJiM4MjIwO1JlZCw8c3Ryb25n
PiYjODIyMTsgPC9zdHJvbmc+NzYsIG9mIExpdGNoZmllbGQgVG93bnNoaXAuIERpZWQgU2F0dXJk
YXkuIFdhaXRlICZhbXA7IFNvbiwgTWVkaW5hLiA8L3A+PHA+U2tlZW5zLCBNYWJlbCBNLiwgOTEs
IG9mIE1lZGluYS4gRGllZCBGcmlkYXkuIFdhaXRlICZhbXA7IFNvbi48L3A+PHA+V2h5bm90dCwg
S2VpdGggRS4sIDUyLCBvZiBNZWRpbmEuIERpZWQgU2F0dXJkYXkuIFdhaXRlICZhbXA7IFNvbi48
L3A+PHA+WWV6ZXJza2ksIEpvaG4gUy4sIDkwLCBvZiBNZWRpbmEuIERpZWQgU3VuZGF5LiBXYWl0
ZSAmYW1wOyBTb24uPC9wPjxwPlBPUlRBR0U8L3A+PHA+S2xldHppZW4sIFBldGVyIEQuLCAzOSwg
b2YgS2VudC4gRGllZCBGcmlkYXkuIEJpc3NsZXIgJmFtcDsgU29ucy48L3A+PHA+U1RBUks8L3A+
PHA+Q29wZWxhbmQsIEVsbGlvdCBaLiBKci4sIDMzLCBvZiBNYXNzaWxsb24uIERpZWQgU2F0dXJk
YXkuIFBhcXVlbGV0LjwvcD48cD5IZXJzaGV5LCBFbGxlbiBGLiwgOTYsIG9mIE1hc3NpbGxvbi4g
RGllZCBTYXR1cmRheS4gUGFxdWVsZXQuPC9wPjxwPk1lc3Nlcmx5LCBLYXRoZXJpbmUgTS4sIDk2
LCBvZiBQZXJyeSBUb3duc2hpcC4gRGllZCBGcmlkYXkuIFBhcXVlbGV0ICZhbXA7IEFybm9sZCBM
eW5jaCwgTWFzc2lsbG9uLjwvcD48cD5QYWNoaXMsIFJ1dGggQS4sIDkxLCBvZiBBa3JvbiwgZm9y
bWVybHkgb2YgTWFzc2lsbG9uLiBEaWVkIFNhdHVyZGF5LiBQYXF1ZWxldCAmYW1wOyBBcm5vbGQt
THluY2gsIE1hc3NpbGxvbi48L3A+PHA+V3JpZ2h0LCBEb3VnbGFzLCA2Nywgb2YgQWxsaWFuY2Uu
IERpZWQgU3VuZGF5LiBTaGFyZXItU3RpcmxpbmctU2tpdm9sb2NrZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.