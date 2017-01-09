Area deaths — compiled Jan. 9

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVESU5BPC9wPjxwPkNpYmlrLCBNYXJpb24sIDk4LCBvZiBCcnVuc3dpY2suIERpZWQgU3Vu
ZGF5LiBDYXJsc29uLjwvcD48cD5GZWV6bGUsIE5hdGFsaWUgTC4sIDUsIG9mIE1lZGluYS4gRGll
ZCBTdW5kYXkuIFdhaXRlICZhbXA7IFNvbi48L3A+PHA+TWNHaWxsLCBWYWxveWNlIEcuLCA4OSwg
b2YgU2hhcm9uIFRvd25zaGlwLiBEaWVkIFNhdHVyZGF5LiBDYXJsc29uLCBNZWRpbmEuPC9wPjxw
PldpZWRleSwgSm9obiBFLiwgNzgsIG9mIFdhZHN3b3J0aC4gRGllZCBNb25kYXkuIEhpbGxpYXJk
LVJvc3BlcnQuPC9wPjxwPlBPUlRBR0U8L3A+PHA+U3BsaXR0b3JmLCBMeW5kYSBJLiwgNjksIG9m
IFJhdmVubmEuIERpZWQgVGh1cnNkYXkuIFdvb2QtS29ydHJpZ2h0LUJvcmtvc2tpLjwvcD48cD5T
VEFSSzwvcD48cD5DdXRyaWdodCwgSGVsZW4gQS4sIDEwMSwgb2YgTWFzc2lsbG9uLiBEaWVkIE1v
bmRheS4gUGFxdWVsZXQgJmFtcDsgQXJub2xkLUx5bmNoLjwvcD48cD5IYXllcywgTGF1cmEgUi4s
IDkxLCBvZiBNYXNzaWxsb24uIERpZWQgRnJpZGF5LiBQYXF1ZWxldCAmYW1wOyBBcm5vbGQtTHlu
Y2guPC9wPjxwPk1vb3JlLCBDaGFybGVzIFIuLCA4NCwgb2YgTWFzc2lsbG9uLiBEaWVkIFNhdHVy
ZGF5LiBQYXF1ZWxldC48L3A+PHA+U2NoZWlyaW5nLCBNYWRvbm5hIEYuLCA5MiwgZm9ybWVybHkg
b2YgQ2FudG9uLiBIZWl0Z2VyLCBKYWNrc29uIFRvd25zaGlwLjwvcD48cD5TbWl0aCwgTWFyaW9u
IEcuLCA3Nywgb2YgSmFja3NvbiBUb3duc2hpcC4gUGFxdWVsZXQuPC9wPjxwPldoaXRtZXIsIFN0
YW5sZXkgSi4sIDg1LCBvZiBOYXZhcnJlLiBEaWVkIEZyaWRheS4gQXRraW5zb24gRmV1Y2h0IEhh
cmUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.