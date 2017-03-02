Area deaths — compiled March 2

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVESU5BPC9wPjxwPkJhbmZpZWxkLCBDLiBNZXJyaWxsLCA3OSwgb2YgV2Fkc3dvcnRoLiBE
aWVkIFRodXJzZGF5LiBIaWxsaWFyZC1Sb3NwZXJ0LjwvcD48cD5TdGV0c29uLCBKZXJyeSBXLiwg
NjUsIG9mIFdhZHN3b3J0aC4gRGllZCBXZWRuZXNkYXkuIEhpbGxpYXJkLVJvc3BlcnQuPC9wPjxw
PlBPUlRBR0U8L3A+PHA+SGVsbWljaywgV2lsbGlhbSBSLiwgODQsIG9mIFN0cmVldHNib3JvLiBE
aWVkIFR1ZXNkYXkuIEdyZWVuLCBNYW50dWEuPC9wPjxwPkh1bnRlciwgRXJ2aW4gRC4sIDc4LCBv
ZiBBdXJvcmEuIERpZWQgTW9uZGF5LiBHcmVlbiwgTWFudHVhLjwvcD48cD5LbGVpbiwgTG91aXNl
IEouLCA5NCwgb2YgS2VudC4gRGllZCBUdWVzZGF5LiBCaXNzbGVyICZhbXA7IFNvbnMuPC9wPjxw
PlNUQVJLPC9wPjxwPkJvdWdobWFuLCBDaGFybGVzIEUuLCA2Niwgb2YgTmF2YXJyZS4gRGllZCBU
dWVzZGF5LiBQYXF1ZWxldCwgTWFzc2lsbG9uLjwvcD48cD5DYXJ0d3JpZ2h0LCBCZXR0eSwgODgs
IG9mIEFsbGlhbmNlLiBEaWVkIFdlZG5lc2RheSwgQ2Fzc2FkYXktVHVya2xlLUNocmlzdGlhbi48
L3A+PHA+RWxsaW90LCBSaWNoYXJkIEwuLCA3OCwgb2YgQWxsaWFuY2UuIERpZWQgVHVlc2RheS4g
Q2Fzc2FkYXktVHVya2xlLUNocmlzdGlhbi48L3A+PHA+U2NodW1hY2hlciwgRGF2aWQgSi4sIDc4
LCBvZiBUdXNjYXJhd2FzIFRvd25zaGlwLiBEaWVkIEZlYi4gMjQuIFBhcXVlbGV0ICZhbXA7IEFy
bm9sZC1MeW5jaCwgTWFzc2lsbG9uLjwvcD48cD5Tb3Zlcm8sIERvbm5hIE0uLCA5Mywgb2YgQWxs
aWFuY2UuIERpZWQgV2VkbmVzZGF5LiBTaGFyZXItU3RpcmxpbmctU2tpdm9sb2NrZS48L3A+PHA+
U3RvcmNrLCBNYXJnYXJldCAmIzgyMjA7UGVnZ3kmIzgyMjE7IChTcGVlciksIDgxLCBvZiBBbGxp
YW5jZS4gRGllZCBXZWRuZXNkYXkuIENhc3NhZGF5LVR1cmtsZS1DaHJpc3RpYW4uPC9wPjxwPlN0
cmFpdCwgTG9pcyBKLiwgOTEsIG9mIE5vcnRoIENhbnRvbi4gRGllZCBXZWRuZXNkYXkuIFNocml2
ZXIuPC9wPjxwPldhZ25lciwgU2hlcnJ5IEwuLCA2Miwgb2YgSmFja3NvbiBUb3duc2hpcC4gRGll
ZCBUdWVzZGF5LiBQYXF1ZWxldCwgTWFzc2lsbG9uLjwvcD48cD5PVEhFUjwvcD48cD5XaWxzb24s
IEpheSBBLiwgODksIG9mIEhvbWV3b3J0aC4gRGllZCBUdWVzZGF5LiBXYWx0b24tU2NocmFkZXIs
IEFsbGlhbmNlLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.