Area deaths — Feb. 10

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UE9SVEFHRTwvcD48cD5NYXJraGFtLCBNYXJsYSwgNzAsIG9mIEhpcmFtLiBEaWVkIE1vbmRh
eS4gR3JlZW4sIE1hbnR1YS48L3A+PHA+UHJpY2UsIEV2ZWx5biBOLiwgOTAsIG9mIEdhcnJldHRz
dmlsbGUuIERpZWQgTW9uZGF5LiBHcmVlbiwgTWFudHVhLjwvcD48cD5TVEFSSzwvcD48cD5OZWxz
b24sIE1hcmxlbmUgQS4gKFBpc29uaSksIDgxLCBvZiBBbGxpYW5jZS4gRGllZCBXZWRuZXNkYXku
IFNoYXJlci1TdGlybGluZy1Ta2l2b2xvY2tlLjwvcD48cD5TY2hpZGUsIEphY2tseW4sIDkxLCBv
ZiBBbGxpYW5jZS4gRGllZCBXZWRuZXNkYXkuIENhc3NhZGF5LVR1cmtsZS1DaHJpc3RpYW4uPC9w
PjxwPlNtb290LCBCYXJuZXkgRC4sIDcyLCBvZiBOb3J0aCBDYW50b24uIERpZWQgVHVlc2RheS4g
UGFxdWVsZXQsIE1hc3NpbGxvbi48L3A+PHA+T1RIRVI8L3A+PHA+UG93ZXJzLCBFbGl6YWJldGgg
RGF2aWVzLCA4Niwgb2YgQmVsb2l0LiBEaWVkIFR1ZXNkYXkuIENhc3NhZGF5LVR1cmtsZS1DaHJp
c3RpYW4sIEFsbGlhbmNlLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.