Area deaths — Feb. 17

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U1RBUks8L3A+PHA+Q2Fubm9uLCBCZXJuaWNlIE0uLCAxMDIsIG9mIENhbnRvbi4gRGllZCBN
b25kYXkuIFNocml2ZXIuPC9wPjxwPkVtcGxpdCwgSGVsZW4sIDk2LCBvZiBBbGxpYW5jZS4gRGll
ZCBUdWVzZGF5LiBTaGFyZXItU3RpcmxpbmctU2tpdm9sb2NrZS48L3A+PHA+R2lic29uLCBFZHdh
cmQgSi4sIDg5LCBvZiBBbGxpYW5jZS4gRGllZCBXZWRuZXNkYXkuIENhc3NhZGF5LVR1cmtsZS1D
aHJpc3RpYW4uPC9wPjxwPk1jR2lubmlzLCBLeWxlIEouLCA4Nywgb2YgTWFzc2lsbG9uLiBEaWVk
IE1vbmRheS4gUGFxdWVsZXQgJmFtcDsgQXJub2xkLUx5bmNoLjwvcD48cD5TdWxsaXZhbiwgUm9i
YmllIE1hZSwgODUsIG9mIE1hc3NpbGxvbi4gRGllZCBXZWRuZXNkYXkuIFBhcXVlbGV0LjwvcD48
cD5PVEhFUjwvcD48cD5Zb3N0LCBKYWNrIEYuLCA4MCwgb2YgVHJlbnRvbiwgRmxhLiwgZm9ybWVy
bHkgb2YgTG9kaS4gRGllZCBGZWIuIDkuIFBhcmtlci48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.