Area deaths — Oct. 1, 2016

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVESU5BPC9wPjxwPkdvcmRvbiwgUGF1bCBFLiwgODksIG9mIFJpdHRtYW4uIERpZWQgV2Vk
bmVzZGF5LiBBcm1zdHJvbmcsIFNldmlsbGUuPC9wPjxwPlBPUlRBR0U8L3A+PHA+UGVtYmVydG9u
LCBFaWxlZW4gQS4sIDk0LCBvZiBEZWVyZmllbGQuIERpZWQgV2VkbmVzZGF5LiBCaXNzbGVyICZh
bXA7IFNvbnMsIEtlbnQuPC9wPjxwPlNUQVJLPC9wPjxwPkZpc2gsIFBlYXJsaWUgRS4sIDY3LCBv
ZiBBbGxpYW5jZS4gRGllZCBXZWRuZXNkYXkuIENhc3NhZGF5LVR1cmtsZS1DaHJpc3RpYW4uPC9w
PjxwPkxvbmcsIEphbWVzIEUuLCA4Mywgb2YgTWFzc2lsbG9uLiBEaWVkIFdlZG5lc2RheS4gUGFx
dWVsZXQgJmFtcDsgQXJub2xkLUx5bmNoLjwvcD48cD5TdGFhZiwgRGF2aWQgRy4sIDc5LCBvZiBN
YXNzaWxsb24uIERpZWQgV2VkbmVzZGF5LiBQYXF1ZWxldC48L3A+PHA+V2FzaGluZ3RvbiwgTW9s
bHkgSHVyZCwgMTAwLCBvZiBNYXNzaWxsb24uIERpZWQgV2VkbmVzZGF5LiBQYXF1ZWxldC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.