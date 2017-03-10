All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Art project lets residents show love for city by lighting up hearts

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 10, 2017 - 09:18 PM | Updated: March 11, 2017 - 11:04 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Courtney Cable, who is helping coordinate the Knight Foundation-funded Curated Storefront project shows off a lit up Zelda-like heart in the South Main street window of the Akron-Summit County Public Library on Friday in Akron. Tweeting #iloveakron helps light up the hearts. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

summa12cut_1 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Akron City Hospital ER nurses say physician staffing change has put patients at risk; Summa, doctors deny allegation - 11:03 PM

Nine registered nurses who work at Summa Akron City Hospital’s emergency room said they believe some of the physicians who took over the ER Jan. 1 put patients’ lives in danger.

tara12cut_1
Akron City Councilwoman wants to see Summa get past crisis, put aside egos - 10:36 PM
heights12cut_1
Firestone High brings Miranda's innovative musical ‘In the Heights’ to Akron
Bob Dyer: Let the sun shine - 10:19 PM
Issues raised by Summa ER nurses - 11:02 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next