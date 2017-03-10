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Art project lets residents show love for city by lighting up hearts

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 10, 2017 - 09:18 PM | Updated: March 11, 2017 - 11:04 AM
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Courtney Cable, who is helping coordinate the Knight Foundation-funded Curated Storefront project shows off a lit up Zelda-like heart in the South Main street window of the Akron-Summit County Public Library on Friday in Akron. Tweeting #iloveakron helps light up the hearts. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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