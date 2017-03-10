All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Art project lets residents show love for city by lighting up hearts

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 10, 2017 - 09:18 PM | Updated: March 11, 2017 - 11:04 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Courtney Cable, who is helping coordinate the Knight Foundation-funded Curated Storefront project shows off a lit up Zelda-like heart in the South Main street window of the Akron-Summit County Public Library on Friday in Akron. Tweeting #iloveakron helps light up the hearts. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

babybox15cut_web - Handout
Baby bed giveaway aims to prevent infant deaths in Ohio

Simple cardboard baby beds helped Finland make a dramatic improvement in its infant mortality rate.

blimp15web
It’s the end of an era as Goodyear decommissions, deflates Spirit of Innovation blimp
kkemp15cut
New Franklin woman accused of stealing more than $870,000 from employer
devodome
‘Race of Doom’? 5KDEVO will hit Akron streets in July
candy15cut_01
Driver hurt as truck full of chocolate overturns on Interstate 71 in Medina County
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next