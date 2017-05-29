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Sobriety

Artist with five years of sobriety creates medal for recovering addicts

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 29, 2017 - 06:39 PM | Updated: May 30, 2017 - 01:11 PM
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Artist Jamie Lassiter-White reflects on her late mother as she talks about her design for the ADM Board's first Recovery Challenge 5K race. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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