All CATEGORIES
☰ Menu

Sobriety

Artist with five years of sobriety creates medal for recovering addicts

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 29, 2017 - 06:39 PM | Updated: May 30, 2017 - 01:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Artist Jamie Lassiter-White reflects on her late mother as she talks about her design for the ADM Board's first Recovery Challenge 5K race. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

lebronhome01web Damian Dovarganes - AP
LeBron James says vandalism at Los Angeles home shows racism is alive in America

Los Angeles police are treating a racial slur spray-painted on an outside gate of a home owned by LeBron James as a hate crime.

coach01cut
Coach House names new artistic director, plans 90th season at Akron Woman’s City Club
culp01
Northfield woman sentenced to six years for selling horses and equipment but not providing them
Bob Dyer: Cavs fans aren’t locked into NBA Finals announcers
Anonymous Summa nurses confirm they’re looking to unionize
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next