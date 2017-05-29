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Sobriety

Artist with five years of sobriety creates medal for recovering addicts

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 29, 2017 - 06:39 PM
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