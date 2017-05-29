All CATEGORIES
☰ Menu

Sobriety

Artist with five years of sobriety creates medal for recovering addicts

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 29, 2017 - 06:39 PM | Updated: May 30, 2017 - 01:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Artist Jamie Lassiter-White reflects on her late mother as she talks about her design for the ADM Board's first Recovery Challenge 5K race. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

cascade31cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Old Akron buildings are new again thanks to historic preservation that earns recognition

Dan Sarvis stands on an old wood floor in one of Akron’s newest urban apartment buildings — in a restored old tire factory near downtown.

coventry31cut_01
Classmates, school officials remember two friends struck and killed by vehicle in Coventry Township
copleyfire31cut_web
Explosion, fire rock the Winery at Wolf Creek in Copley Township
Bob Dyer: Cavs fans aren’t locked into NBA Finals announcers - 6:30 PM
rice31cut_02
Cleveland officer involved in Tamir Rice shooting fired for application inaccuracies
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next