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Sobriety

Artist with five years of sobriety creates medal for recovering addicts

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 29, 2017 - 06:39 PM
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Artist Jamie Lassiter-White reflects on her late mother as she talks about her design for the ADM Board's first Recovery Challenge 5K race. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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