ArtsinStark begins $1.65 million fundraising campaign

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0FOVE9OOiBBcnRzaW5TdGFyayBraWNrZWQgb2ZmIGl0cyBhbm51YWwgZnVuZHJhaXNpbmcg
Y2FtcGFpZ24gVGh1cnNkYXksIHNheWluZyBpdCB3YW50cyB0byByYWlzZSAkMS42NSBtaWxsaW9u
IGJ5IE1heSAyNCwgdGhlIENhbnRvbiBSZXBvc2l0b3J5IHJlcG9ydHMuPC9wPjxwPlRoZSBub25w
cm9maXQgZ3JvdXAgbWFuYWdlcyB0aGUgQ3VsdHVyYWwgQ2VudGVyIGluIENhbnRvbiBhbmQgZnVu
ZHMgYXJ0cyBwcm9ncmFtcyB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBjb3VudHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaXRo
b3V0IEFydHNpblN0YXJrLCBJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hlcmUgd2Ugd291bGQgYmUgYW5k
IHdoYXQgb3VyIGNvbW11bml0eSB3b3VsZCBiZSBsaWtlIHRvZGF5LCYjODIyMTsgQ2FudG9uIE1h
eW9yIFRob21hcyBCZXJuYWJlaSB0b2xkIHRoZSBuZXdzcGFwZXIuPC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cuY2FudG9ucmVwLmNvbS9uZXdzLzIwMTcwMzAyL2FydHNpbnN0YXJrLWFubm91bmNl
cy0xNjUtbWlsbGlvbi1jYW1wYWlnbi1nb2FsIj5SZWFkIHRoZSBmdWxsIFJlcG9zaXRvcnkgcmVw
b3J0IGhlcmUuPC9hPiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48
L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.