At 94, Akron man who ushered during ’48 World Series remembers witnessing history

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Sm9lIEJhcnJldHQgaGFkIGEgcHJldHR5IGdvb2QgdmFudGFnZSBwb2ludCBmb3IgdGhyZWUg
Z2FtZXMgb2YgdGhlIDE5NDggV29ybGQgU2VyaWVzICYjODIxMjsgdXBwZXIgZGVjayBvZiB0aGUg
b2xkIENsZXZlbGFuZCBTdGFkaXVtLCB0b3dhcmQgdGhlIG91dGZpZWxkLiA8L3A+PHA+T25seSB0
cm91YmxlIGlzLCBoZSBoYWQgdG8gd29yayBkdXJpbmcgdGhlIGdhbWVzLjwvcD48cD5CYXJyZXR0
IHdhcyAyNiB0aGVuLCB3b3JraW5nIHBhcnQgdGltZSBhcyBhIHN0YWRpdW0gdXNoZXIgd2hpbGUg
YXR0ZW5kaW5nIEpvaG4gQ2Fycm9sbCBVbml2ZXJzaXR5IG9uIHRoZSBHSSBCaWxsLiBIZSBzcGVu
dCBhIHNlYXNvbiBsZWFkaW5nIHBlb3BsZSB0byB0aGVpciByb3dzIGFuZCB3aXBpbmcgb2ZmIHRo
ZWlyIHNlYXRzIGZvciB0aXBzIG9mIGEgbmlja2VsIG9yIGEgZGltZSwgd2hpY2ggYWRkZWQgdXAg
YmFjayB0aGVuLjwvcD48cD5IZSBjYW4gc3RpbGwgdGljayBvZmYgdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7
IHJvc3RlcjogRGFsZSBNaXRjaGVsbCBpbiBsZWZ0IGZpZWxkLCBMYXJyeSBEb2J5IGluIGNlbnRl
ciwgQm9iIEtlbm5lZHkgaW4gcmlnaHQgYW5kIHNvIG9uLiBBbmQgZXZlbiB0aG91Z2ggaGUgZGlk
biYjODIxNzt0IGdldCB0byBzZWUgdGhlIGRlY2lzaXZlIHNpeHRoIGdhbWUgaW4gcGVyc29uIGJl
Y2F1c2UgaXQgd2FzIHBsYXllZCBpbiBCb3N0b24sIGhlIHJlbWVtYmVycyBob3cgdGhlIHRvd24g
d2VudCBjcmF6eSB3aGVuIHRoZSBJbmRpYW5zIHRvb2sgdGhlIHNlcmllcyB3aXRoIGEgNC0zIHZp
Y3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgQm9zdG9uIEJyYXZlcy48L3A+PHA+SGlzIHNlYXQgZm9yIFR1ZXNkYXkg
bmlnaHQmIzgyMTc7cyBnYW1lIHdhc24mIzgyMTc7dCBxdWl0ZSBzbyBjbG9zZSB0byB0aGUgYWN0
aW9uLiBUaGUgOTQteWVhci1vbGQgd2FzIHBsYW5uaW5nIHRvIHdhdGNoIGZyb20gaGlzIHJvb20g
YXQgU3VtbWEgQWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbCwgd2hlcmUgYSBkYXkgZWFybGllciBoZSBiZWNh
bWUgdGhlIG9sZGVzdCBwYXRpZW50IGF0IFN1bW1hIEhlYWx0aCB0byBoYXZlIGEgaGVhcnQgdmFs
dmUgcmVwbGFjZWQgdGhyb3VnaCBjYXRoZXRlcml6YXRpb24uPC9wPjxwPlN0aWxsLCBoZSB3YXMg
aG9waW5nIHRvIHJlcGVhdCB0aGUgdGhyaWxsIG9mIGV4cGVyaWVuY2luZyBhIHNpeHRoLWdhbWUg
Y2xpbmNoZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O2xsIGp1bXAgZm9yIGpveSwmIzgyMjE7IGhl
IHByZWRpY3RlZCAmIzgyMTI7IHRoYXQgaXMsIGFzIGxvbmcgYXMgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBm
YWxsIGFzbGVlcCwgaGUgam9rZWQgdG8gYSBncm91cCBvZiBqb3VybmFsaXN0cyB3aG8gY2x1c3Rl
cmVkIGluIGhpcyBob3NwaXRhbCByb29tIFR1ZXNkYXkuPC9wPjxwPkhpcyBkb2N0b3IsIEVyaWMg
RXNwaW5hbCwgZmlndXJlZCBCYXJyZXR0IHdhcyB1cCBmb3IgdGhlIGV4Y2l0ZW1lbnQuPC9wPjxw
PkVzcGluYWwgc2FpZCBoZSBrbmV3IGhpcyBwYXRpZW50IHdhcyB1bnVzdWFsbHkgc2hhcnAgd2hl
biBoZSBjb25kdWN0ZWQgYSBuZXVyb2xvZ2ljYWwgZXhhbSBvbiBCYXJyZXR0IGluIHByZXBhcmF0
aW9uIGZvciB0aGUgc3VyZ2VyeS4gPC9wPjxwPkJhcnJldHQgc3RhcnRlZCByZWNpdGluZyB0aGUg
SW5kaWFucyYjODIxNzsgbGluZXVwIGZvciB0aGUgJiM4MjE3OzQ4IHNlcmllcywgRXNwaW5hbCBz
YWlkLiAmIzgyMjA7U28gY2xlYXJseSBoZSBwYXNzZWQgdGhlIHRlc3Qgd2l0aCBmbHlpbmcgY29s
b3JzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmFycmV0dCBpcyBhIGxvbmd0aW1lIEFrcm9uIHJlc2lkZW50LCBi
dXQgaGUgZ3JldyB1cCBvbiBDbGV2ZWxhbmQmIzgyMTc7cyBFYXN0IFNpZGUuIDwvcD48cD5IZSBy
ZW1lbWJlcnMgcGxheWluZyBzdHJlZXQgYmFsbCB3aXRoIGhpcyBmcmllbmRzIGluIGEgZmllbGQg
dGhleSBjcmVhdGVkIG5lYXIgd2hhdCBpcyBub3cgdGhlIDEwNXRoIFN0cmVldCBicmlkZ2UgdG8g
QnJhdGVuYWhsIGFuZCBzZWVpbmcgQmFiZSBSdXRoIGFuZCBMb3UgR2VocmlnIHBsYXkgd2l0aCB0
aGUgdmlzaXRpbmcgWWFua2VlcyBhdCB0aGUgb2xkIExlYWd1ZSBQYXJrLiA8L3A+PHA+T25jZSBk
dXJpbmcgdGhlIERlcHJlc3Npb24sIGhlIGhhZCB0aGUgZ29vZCBmb3J0dW5lIHRvIGZpbmQgYSAk
NSBiaWxsIHdoZW4gaGUgYW5kIGEgYnVkZHkgd2VyZSBwb25kZXJpbmcgaG93IHRoZXkgY291bGQg
Z2V0IGluIHRvIHNlZSBhIGRvdWJsZWhlYWRlciBhZ2FpbnN0IERldHJvaXQuIDwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2UgaGFkIGJveCBzZWF0cyBvbiB0aGUgdGhpcmQgYmFzZSBsaW5lLCBhbmQgaG90IGRvZ3Mg
YW5kIHRoYXQuIEFuZCBJIGNhbWUgaG9tZSB3aXRoIDMgZG9sbGFycyBhbmQgNTAgY2VudHMsJiM4
MjIxOyBoZSBzYWlkIHdpdGggYSBncmluLCBhIGJvcnJvd2VkIGJhbGwgY2FwIG9uIGhpcyBoZWFk
LjwvcD48cD5JdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgaGlzIGdyZWF0ZXN0IHN0cm9rZSBvZiBsdWNrLiBXaGVu
IGhlIHdhcyBpbiB0aGUgQXJteSBkdXJpbmcgV29ybGQgV2FyIElJLCBoZSBzYWlkLCBoZSB3YXMg
dHJhbnNmZXJyZWQgb3V0IG9mIGhpcyB1bml0IGluIHRoZSAzNXRoIEluZmFudHJ5IERpdmlzaW9u
IGp1c3QgYmVmb3JlIGl0IGhlYWRlZCBvdmVyc2Vhcy4gVGhlIG91dGZpdCB3YXMgZGVzdGluZWQg
Zm9yIHRoZSBibG9vZHkgQmF0dGxlIG9mIHRoZSBCdWxnZS48L3A+PHA+VGhhdCBleHBlcmllbmNl
IHdhcyBmYXIgYmVoaW5kIGhpbSwgdGhvdWdoLCBhcyBoZSBwcmVwYXJlZCBmb3IgdGhlIGV4Y2l0
ZW1lbnQgb2YgVHVlc2RheSBuaWdodCYjODIxNztzIGdhbWUuIDwvcD48cD5IZSBsYXVnaGVkIGFi
b3V0IGhvdyBuZXJ2b3VzIGhlIGdldHMgd2hlbiB0aGUgcGl0Y2ggY291bnQgZ2V0cyB0byB0aHJl
ZSBiYWxscyBhbmQgdHdvIHN0cmlrZXMuIEhlIHJlbWVtYmVycyB0aGUgZXhjaXRlbWVudCBhbmQg
dWx0aW1hdGUgZGlzYXBwb2ludG1lbnQgb2YgdGhlIDE5OTUgYW5kIDE5OTcgV29ybGQgU2VyaWVz
LCBhbmQgaGUgd2FzIHJlYWR5IGZvciB0aGUgdGVhbSB0byBlbmQgaXRzIDY4LXllYXIgY2hhbXBp
b25zaGlwIGRyb3VnaHQuPC9wPjxwPkhlIGlzIHRpcmVkLCBoZSBzYWlkLCBvZiBoZWFyaW5nICYj
ODIyMDt3YWl0IHRpbGwgbmV4dCB5ZWFyLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPiYjODIyMDtOZXh0IHllYXIg
anVzdCBhcnJpdmVkLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+TWFyeSBCZXRoIEJyZWNrZW5yaWRn
ZSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3NTYgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1icmVj
a2VuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYnJlY2tlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4uIFlvdSBjYW4gYWxzbyBiZWNvbWUgYSBmYW4gb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vTUJCcmVja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNl
Ym9vay5jb20vTUJCcmVja0FCSjwvYT4sIGZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUJCcmVja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7
TUJCcmVja0FCSiZuYnNwOzwvYT4gYW5kIHJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5vaGlvLmNvbS9ibG9ncy9tYXJ5LWJldGgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5j
b20vYmxvZ3MvbWFyeS1iZXRoPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.