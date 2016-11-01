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At 94, Akron man who ushered during ’48 World Series remembers witnessing history

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: November 1, 2016 - 04:47 PM | Updated: November 2, 2016 - 04:08 PM
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Joe Barrett holds up a "#1 sign" for a portrait in his hospital room at Akron City Hospital on Tuesday. Barrett, 94, of Akron was an usher at Cleveland Stadium during the 1948 World Series. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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