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Attendees of Angel Tree Ceremony in Akron seek comfort as they mourn loved ones lost to homicide

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: December 5, 2016 - 11:08 PM | Updated: December 6, 2016 - 05:33 PM
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Carolyn Johnson looks for a photograph of her grandson Ronald Roberts in a display as part of an Angel Tree ceremony on Monday at the main branch of the Akron Public Library in Akron. The event was organized by the Summit County Victim Assistance Program. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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