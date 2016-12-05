Attendees of Angel Tree Ceremony in Akron seek comfort as they mourn loved ones lost to homicide

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T24gTW9uZGF5LCB0aGUgUmV2LiBSb2JlcnQgRGVudG9uIG9mZmVyZWQgYSBwaWVjZSBvZiBh
ZHZpY2UgZm9yIGhhbmRsaW5nIHRoZSBob2xpZGF5IHNlYXNvbiBpbiB0aGUgd2FrZSBvZiBhIGxv
dmVkIG9uZSYjODIxNztzIGRlYXRoLjwvcD48cD5IZSBzYWlkIHRoZSBhbmdlbCwgYSBzeW1ib2wg
b2YgQ2hyaXN0bWFzLCBpcyBhIHJlbWluZGVyIG5vdCB0byBiZSBhZnJhaWQuIEFuZCB0aG91Z2gg
dW5lYXJ0aGluZyBvbGQgb3JuYW1lbnRzIG1heSBzcGFyayBwYWluZnVsIG1lbW9yaWVzLCBsb29r
IGF0IHRoZW0gd2l0aCBjb21tZW1vcmF0aW9uLCBub3QgZ3JpZWYuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VG8g
b3BlbiB0aGF0IGJveCBvZiBvcm5hbWVudHMgaXMgdG8gbWFrZSBtYW55LCBtYW55IHRyaXBzIGFj
cm9zcyB5ZWFycyBhbmQgZGVjYWRlcywmIzgyMjE7IERlbnRvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2hlbiB3
ZSBwdXQgdGhlbSB1cCwgdGhleSBhcmUgYWN0cyBvZiB3aWxsLiBUaGV5IGdpdmUgdXMgcG93ZXIg
b3ZlciB0aGluZ3MgdGhhdCB3ZSBvdGhlcndpc2Ugd291bGQgbm90IGhhdmUuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5UaGUgYWR2aWNlIGdpdmVuIGJ5IERlbnRvbiwgdGhlIGZvcm1lciBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0
b3Igb2YgdGhlIFZpY3RpbSBBc3Npc3RhbmNlIFByb2dyYW0sIHJhbmcgZXNwZWNpYWxseSB0cnVl
IGZvciB0aGUgMTUwIHBlb3BsZSBhdCB0aGUgMjJuZCBBbmdlbCBUcmVlIENlcmVtb255IG9uIE1v
bmRheSBuaWdodCBhdCB0aGUgQWtyb24tU3VtbWl0IENvdW50eSBNYWluIExpYnJhcnkgdG8gbW91
cm4gbG92ZWQgb25lcyB0aGV5IGxvc3QgdG8gaG9taWNpZGUuPC9wPjxwPkxlYW5uZSBHcmFoYW0s
IHRoZSBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Igb2YgVmljdGltIEFzc2lzdGFuY2UgUHJvZ3JhbSwgc2Fp
ZCBtb3JlIHRoYW4gMzAgbmFtZXMgb2YgdmljdGltcyBmcm9tIFN1bW1pdCBDb3VudHkgYXJlIGFk
ZGVkIGVhY2ggeWVhci4gVGhlIFZpY3RpbSBBc3Npc3RhbmNlIFByb2dyYW0sIHdoaWNoIG9yZ2Fu
aXplcyB0aGUgZXZlbnQsIG9mZmVycyBlbW90aW9uYWwsIHBoeXNpY2FsIGFuZCBmaW5hbmNpYWwg
YWlkIHRvIHBlb3BsZSB2aWN0aW1pemVkIGJ5IGEgY3JpbWUgb3IgdHJhdW1hLjwvcD48cD5JbiBw
YXN0IHllYXJzLCBzdXJ2aXZvcnMgd2VyZSBpbnZpdGVkIHRvIHRoZSBzdGFnZSB0byBzYXkgYSB3
b3JkIGFib3V0IHRoZWlyIGxvdmVkIG9uZXMsIGFuZCB0aGVuIGhhbmcgYW4gYW5nZWwgb3JuYW1l
bnQgd2l0aCB0aGUgdmljdGltJiM4MjE3O3MgbmFtZSBvbiBvbmUgb2YgdGhlIHRyZWVzIGFyb3Vu
ZCB0aGUgcm9vbSBvbiB0aGUgZmlyc3QgTW9uZGF5IGluIERlY2VtYmVyLiBUaGUgdHJlZXMgdGhl
biBzdGF5IGluIHRoZSBsaWJyYXJ5IHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBtb250aC48L3A+PHA+SG93ZXZl
ciwgd2hlbiB0aGUgbGlzdCBvZiBuYW1lcyBjbGltYmVkIHRvIDEsMDAwIHRoaXMgeWVhciwgR3Jh
aGFtIGRlY2lkZWQgdG8gZG8gc29tZXRoaW5nIGRpZmZlcmVudC4gSW5zdGVhZCBvZiBpbnZpdGlu
ZyBwZW9wbGUgdG8gdGhlIHN0YWdlIHRvIHRhbGssIHNoZSBpbnZpdGVkIGRhbmNlcnMgZnJvbSBN
Y0NhcmRsZSYjODIxNztzIERhbmNlIFN0dWRpbyBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyB0byBwZXJmb3Jt
IGluIGhvbm9yIG9mIGZvcm1lciBNY0NhcmRsZSYjODIxNztzIGRhbmNlIHN0dWRlbnQgYW5kIHRl
YWNoZXIgVGFyYSBDbG9zc21hbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSB2ZXJ5IHBvd2Vy
ZnVsIG1lc3NhZ2UsJiM4MjIxOyBHcmFoYW0gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kga25vdyB0aGlzIHBpZWNl
IGlzIGdvbm5hIHJlYWNoIGV2ZXJ5IHNpbmdsZSBwZXJzb24gaW4gdGhpcyByb29tLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+SW4gQXVndXN0LCBDbG9zc21hbiYjODIxNztzIGV4LWJveWZyaWVuZCBTaGFuZSBWYXJu
ZXIgc2hvdCBhbmQga2lsbGVkIGhlciBhbmQgaGVyIGJveWZyaWVuZCBNaWNoYWVsIExvdmV0dGUu
IFNoZSB3YXMgMjUgeWVhcnMgb2xkLjwvcD48cD5DbG9zc21hbiwgYW4gQWtyb24gUHVibGljIFNj
aG9vbHMgdGVhY2hlciwgZGFuY2VkIGF0IE1jQ2FyZGxlJiM4MjE3O3Mgc2luY2Ugc2hlIHdhcyA1
LiBTaGUgd2FzIHBhcnQgb2YgYSB0ZWFtLCB3aGljaCB3YXMgc2V0IHRvIGNvbXBldGUgdGhpcyBz
dW1tZXIuIFdoZW4gc2hlIGRpZWQsIHRoZSB0ZWFtIG1lbWJlcnMgZGVjaWRlZCB0byBzY3JhcCB0
aGUgcm91dGluZSBhbmQgY2hvcmVvZ3JhcGggYSBuZXcgb25lIHRvIGhvbm9yIGhlciBpbnN0ZWFk
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgZGlkbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gdHJ5IHRvIHRha2UgaGVyIG91
dCBvZiBpdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgMTQteWVhci1vbGQgQWx5IEdpdW50byBvZiBTdHJlZXRzYm9y
by4gJiM4MjIwO0l0IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYmVlbiByaWdodCB3aXRob3V0IGhlci4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkluIHRoZSAyMCB5ZWFycyBDbG9zc21hbiB3YXMgdGhlcmUsIHNldmVyYWwg
ZGFuY2VycyBhbmQgc3R1ZGlvIG93bmVyIENvbGxlZW4gQ29udGlsbG8gc2FpZCBzaGUgdG91Y2hl
ZCBuZWFybHkgZXZlcnkgbGlmZSBzaGUgbWV0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7U2hlIHdhcyBwcm9iYWJs
eSBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgaW5mbHVlbnRpYWwgaHVtYW4gYmVpbmdzIEkmIzgyMTc7dmUgZXZl
ciBtZXQsJiM4MjIxOyBzYWlkIDE3LXllYXItb2xkIE15YSBDb250aWxsbywgQ29sbGVlbiYjODIx
NztzIGRhdWdodGVyLCBvZiBDdXlhaG9nYSBGYWxscy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kganVzdCB3YW50
IHRvIGJlIGFibGUgdG8gbGVhdmUgYSBtYXJrIG9uIHBlb3BsZSB0aGUgd2F5IHNoZSBsZWZ0IGEg
bWFyayBvbiBtZSwmIzgyMjE7IEdpdW50byBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB3YW5uYSBiZSBzb21lb25l
JiM4MjE3O3MgYmlnIHNpc3RlciBsaWtlIHNoZSB3YXMgbWluZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFsb25n
IHdpdGggbmV3IGZhY2VzIHN0aWxsIHJhdyBmcm9tIHRyYWdlZGllcyB3ZXJlIHRob3NlIHdobyBo
YXZlIGJlZW4gYXQgZXZlcnkgQW5nZWwgVHJlZSBDZXJlbW9ueSB0byBkYXRlLjwvcD48cD5NaWtl
IFByYXR0IG9mIFdhcnJlbiBoYXMgYmVlbiB0byBhbGwgMjIgY2VyZW1vbmllcy4gSGlzIGJyb3Ro
ZXIgUm9nZXIgJiM4MjIwO0J1dGNoJiM4MjIxOyBQcmF0dCB3YXMga2lkbmFwcGVkIGFuZCBtdXJk
ZXJlZCBpbiAxOTg4IGF0IDIyIHllYXJzIG9sZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MganVz
dCBsaWtlIGlmIHRoZSBjbG9jayBzdG9wcGVkLCYjODIyMTsgUHJhdHQgc2FpZCBvZiBoaXMgYnJv
dGhlciYjODIxNztzIG11cmRlci4gPC9wPjxwPlByYXR0IHNhaWQgdGhlIGhvbGlkYXlzIGhhdmVu
JiM4MjE3O3QgZ290dGVuIGVhc2llciwgYnV0IGluIGhpcyB5ZWFycyBhdCBBbmdlbCBUcmVlLCBo
ZSYjODIxNztzIG1ldCBwZW9wbGUgaGUgY29ycmVzcG9uZHMgd2l0aCBldmVyeSB5ZWFyLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBuaWNlIHRvIGhhdmUgc29tZXRoaW5nIGZvciB0aGUgaG9saWRh
eXMsJiM4MjIxOyBQcmF0dCBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2hlbmV2ZXIgeW91IGZlZWwgbG9uZWx5IG9y
IGxvc3Mgb2YgYSBsb3ZlZCBvbmUmIzgyMTc7cyBwcmVzZW5jZSwgdGhpcyBnaXZlcyB5b3Ugc29t
ZSBzb3J0IG9mIGNvbm5lY3Rpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5BZnRlciBhIHNsaWRlc2hvdyB3aXRo
IHRoZSBuYW1lIGFuZCBwaWN0dXJlIG9mIGVhY2ggdmljdGltLCBsb3ZlZCBvbmVzIGh1bmcgdGhl
aXIgb3JuYW1lbnRzIG9uIG9uZSBvZiB0aG9zZSB0aHJlZSB0cmVlcy4gRm9yIHRob3NlIHdobyBk
aWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBmYW1pbHkgbWVtYmVycyBwcmVzZW50LCB0aGUgQWtyb24gUGVhY2VN
YWtlcnMsIGFuIG9yZ2FuaXphdGlvbiB0aGF0IHZvbHVudGVlcnMgYXQgdGhlIGNlcmVtb255LCBo
dW5nIHRoZSByZW1haW5pbmcgb3JuYW1lbnRzLjwvcD48cD5CeSB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBuaWdo
dCwgZWFjaCB0cmVlIHdhcyBmaWxsZWQgd2l0aCB3aGl0ZSBhbmdlbHMgZmxhc2hpbmcgZ29sZCBz
bWlsZXMsIHJlbWluZGluZyB0aGUgZmFtaWx5IG1lbWJlcnMgd2hvIGh1bmcgdGhlbSBub3QgdG8g
YmUgYWZyYWlkLjwvcD48cD5UaGVyZXNhIENvdHRvbSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2
LTMyMTYgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnRj
b3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXI8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZXJlc2FfQ290dG9tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
Jm5ic3A7JiM2NDtUaGVyZXNhX0NvdHRvbSZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.