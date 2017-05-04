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Attorney for UA student accused of killing kitten seeks dismissal; prosecutors say he was properly charged with felony

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 4, 2017 - 12:02 PM
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Matthew McCullough (right), a University of Akron student accused of killing his roommate's cat, appears in Akron Municipal Court with his attorney Reid Yoder on March 3, in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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