Attorneys for 19-year-old Akron man on trial for murder say someone else shot his friend; prosecutors say he did

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXMgSmF2b24gS25hZmYgcm9kZSBpbiBhbiBhbWJ1bGFuY2UgYWZ0ZXIgYmVpbmcgc2hvdCB0
aHJlZSB0aW1lcyBsYXN0IE1heSwgZW1lcmdlbmN5IHBlcnNvbm5lbCBhc2tlZCB3aG8gc2hvdCBo
aW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtGcmVkIGRpZCwmIzgyMjE7IEtuYWZmIHRvbGQgdGhlbS48L3A+PHA+
S25hZmYsIDIzLCBkaWVkIGEgZmV3IGhvdXJzIGxhdGVyICYjODIxMjsgYW5kIGhpcyBmcmllbmQs
IEZyZWQgVGF5bG9yLCBpcyBvbiB0cmlhbCB0aGlzIHdlZWsgZm9yIGhpcyBtdXJkZXIuPC9wPjxw
PlN1bW1pdCBDb3VudHkgcHJvc2VjdXRvcnMgc2F5IFRheWxvciwgMTksIG9mIEFrcm9uIHNob3Qg
S25hZmYgb24gTWF5IDMwLCAyMDE2LCBhZnRlciBhbiBhcmd1bWVudCBhdCBhIE1lbW9yaWFsIERh
eSBwaWNuaWMgYXQgdGhlIFJvc2VtYXJ5IGFwYXJ0bWVudCBjb21wbGV4IG9uIE5hZGlhIENvdXJ0
IGluIEFrcm9uLiBUaGV5IHNheSBUYXlsb3IgdGhlbiBmbGVkIHRvIFdlc3QgVmlyZ2luaWEsIHdo
ZXJlIGhlIGluaXRpYWxseSBsaWVkIGFib3V0IGhpcyBpZGVudGl0eS48L3A+PHA+RWR3YXJkIFNt
aXRoLCBvbmUgb2YgVGF5bG9yJiM4MjE3O3MgdHdvIGF0dG9ybmV5cywgc2FpZCBkdXJpbmcgaGlz
IG9wZW5pbmcgc3RhdGVtZW50IE1vbmRheSB0aGlzIGlzIGEgY2FzZSBvZiBtaXN0YWtlbiBpZGVu
dGl0eS4gSGUgc2FpZCBzb21lb25lIGVsc2Ugc2hvdCBLbmFmZiwgd2l0aCBUYXlsb3IgYmxhbWVk
IGJlY2F1c2UgaGUgaGFkIGEgZ3VuIHRoYXQgd2FzIHNlZW4gYnkgZmxlZWluZyB3aXRuZXNzZXMg
aW4gdGhlIGNvbmZ1c2lvbi4gPC9wPjxwPktuYWZmIGlzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBtdXJkZXIsIGZl
bG9uaW91cyBhc3NhdWx0IGFuZCBoYXZpbmcgYSB3ZWFwb24gd2hpbGUgdW5kZXIgZGlzYWJpbGl0
eS4gSGlzIHRyaWFsIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIEp1ZGdlIE1hcnkgTWFy
Z2FyZXQgUm93bGFuZHMmIzgyMTc7IGNvdXJ0cm9vbSBpcyBleHBlY3RlZCB0byBsYXN0IHRocm91
Z2ggRnJpZGF5LjwvcD48cD5UaGUgY291cnRyb29tIHdhcyBwYWNrZWQgTW9uZGF5IHdpdGggZmFt
aWx5IG1lbWJlcnMgb2YgYm90aCBLbmFmZiBhbmQgVGF5bG9yLCBzb21lIHdobyB3aXBlZCBhd2F5
IHRlYXJzIGR1cmluZyB0aGUgc3RhcnQgb2YgdGhlIHRyaWFsIGxhdGUgdGhhdCBhZnRlcm5vb24u
PC9wPjxwPkFzc2lzdGFudCBTdW1taXQgQ291bnR5IFByb3NlY3V0b3IgSm9lIE1pbGxlciBzYWlk
IGR1cmluZyBoaXMgb3BlbmluZyBzdGF0ZW1lbnQgdGhhdCBUYXlsb3IgcHVsbGVkIG91dCBhIGd1
biBhbmQgc2hvdCBLbmFmZiB0d2ljZSBpbiB0aGUgc3RvbWFjaCBhbmQgb25jZSBpbiB0aGUgYmFj
ayB3aGVuIHRoZSB0d28gZ290IGluIGFuIGFyZ3VtZW50LiA8L3A+PHA+TWlsbGVyIHNhaWQgVGF5
bG9yIHdhcyBhcnJlc3RlZCBhIG1vbnRoIGxhdGVyIGluIFdlc3QgVmlyZ2luaWEgYW5kIGxpZWQg
YWJvdXQgaGlzIG5hbWUgYW5kIFNvY2lhbCBTZWN1cml0eSBudW1iZXIuIFBvbGljZSBkZXRlcm1p
bmVkIGhpcyBpZGVudGl0eSBhbmQgaGUgd2FzIHJldHVybmVkIHRvIEFrcm9uLCB3aGVyZSBoZSBt
YWludGFpbmVkIGhlIGtuZXcgbm90aGluZyBhYm91dCBLbmFmZiYjODIxNztzIHNob290aW5nLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7QWxsIEkmIzgyMTc7bSBhc2tpbmcgeW91IGlzIHRvIGdpdmUgdGhlIHN0YXRl
IHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBjb252aW5jZSB5b3Ugd2hhdCB3ZSBhbGwgYmVsaWV2ZSB0byBi
ZSB0cnVlICYjODIxMjsgdGhlIGRlZmVuZGFudCB3YXMgdGhlIG9uZSB3aG8gZGlkIGl0LCYjODIy
MTsgTWlsbGVyIHRvbGQgdGhlIGp1cnkuICYjODIyMDtGcmVkIGRpZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNt
aXRoLCBob3dldmVyLCB1cmdlZCBqdXJvcnMgdG8gY29uc2lkZXIgYSBkaWZmZXJlbnQgZXhwbGFu
YXRpb24uIEhlIHNhaWQgVGF5bG9yIGFuZCBLbmFmZiB3ZXJlIGZyaWVuZHMgYW5kIG9mdGVuIGh1
bmcgb3V0IHRvZ2V0aGVyIGF0IHRoZSBSb3NlbWFyeSBhcGFydG1lbnRzLCBhIGhpZ2gtY3JpbWUg
YXJlYS4gSGUgc2FpZCB0aGUgZnJpZW5kcyBoYWQgYW4gYXJndW1lbnQgb24gTWVtb3JpYWwgRGF5
LCBidXQgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IHNlcmlvdXMuPC9wPjxwPlNtaXRoIHNhaWQgS25hZmYgYW5k
IFRheWxvciB3ZXJlIHdpdGggYSBncm91cCBvZiBmaXZlIHRvIHNpeCBndXlzIGluIHRoZSBhcGFy
dG1lbnQgcGFya2luZyBsb3QsIHdpdGggbW9zdCBvZiB0aGUgeW91bmcgbWVuIHdlYXJpbmcgd2hp
dGUgdC1zaGlydHMgYW5kIGplYW5zLiBIZSBzYWlkIG1hbnkgb2YgdGhlc2UgeW91bmcgbWVuIHJl
Z3VsYXJseSBjYXJyeSBndW5zLjwvcD48cD5XaGVuIEtuYWZmIHdhcyBzaG90LCBTbWl0aCBzYWlk
LCBldmVyeW9uZSByYW4sIGluY2x1ZGluZyBUYXlsb3IsIHdobyBwdWxsZWQgb3V0IGhpcyBndW4g
d2hlbiBoZSBoZWFyZCBzaG90cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO01yLiBUYXlsb3IgZGlkIG5vdCBzaG9v
dCBKYXZvbiBLbmFmZiwmIzgyMjE7IFNtaXRoIHNhaWQuPC9wPjxwPkFmdGVyIHRoZSBzaG9vdGlu
ZywgU21pdGggc2FpZCwgcGVvcGxlIHdlbnQgb24gc29jaWFsIG1lZGlhIGFuZCBjbGFpbWVkIFRh
eWxvciB3YXMgdGhlIHNob290ZXIuIFNtaXRoIHNhaWQgc29tZW9uZSBmaXJlZCBzaG90cyBhdCBU
YXlsb3ImIzgyMTc7cyBob21lIGFuZCBoZSB3ZW50IHRvIFdlc3QgVmlyZ2luaWEgYmVjYXVzZSBo
ZSBmZWFyZWQgZm9yIGhpcyBzYWZldHkuIEhlIHNhaWQgaGlzIGNsaWVudCB3YXNuJiM4MjE3O3Qg
aG9uZXN0IHdpdGggcG9saWNlIGJlY2F1c2UgaGUgJiM4MjIwO2hhZCBhIHdhcnJhbnQgZm9yIGEg
bXVyZGVyIGhlIGRpZCBub3QgY29tbWl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHByb3NlY3V0aW9uJiM4
MjE3O3MgZmlyc3Qgd2l0bmVzcyB3YXMgYSAxOS15ZWFyLW9sZCBBa3JvbiB3b21hbiB3aG8gd2Fz
IGluIHRoZSBwYXJraW5nIGxvdCBhdCB0aGUgdGltZSBvZiB0aGUgc2hvb3RpbmcuIFNoZSBhc2tl
ZCB0aGF0IGhlciBuYW1lIG5vdCBiZSB1c2VkIGZvciBzYWZldHkgcmVhc29ucy48L3A+PHA+VGhl
IHdvbWFuIHNhaWQgc2hlIHdlbnQgdG8gYSBjb29rb3V0IGF0IHRoZSBSb3NlbWFyeSBhcGFydG1l
bnRzIHRoYXQgS25hZmYgYW5kIFRheWxvciwgd2hvbSBzaGUga25vd3MsIGFsc28gYXR0ZW5kZWQu
IFNoZSBzYWlkIHRoZXkgaGFkIGFuIGFyZ3VtZW50IG92ZXIgcGFzc2luZyBhIGNpZ2FyZXR0ZSwg
YnV0IGl0IHdhc24mIzgyMTc7dCBzZXJpb3VzLiBTaGUgd2FzIG9uIGhlciBwaG9uZSB3aGVuIHNo
ZSBzYXcgS25hZmYgYW5kIFRheWxvciB3YWxrIGludG8gdGhlIHBhcmtpbmcgbG90IHdpdGggYSBm
ZXcgb3RoZXIgZ3V5cy48L3A+PHA+U2hlIHNhaWQgc2hlIGhlYXJkIGEgc2hvdCBhbmQgbG9va2Vk
IHVwIGFuZCBzYXcgdGhhdCBUYXlsb3IgaGFkIGEgZ3VuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7RGlkIGhlIHNo
b290IGFnYWluPyYjODIyMTsgQXNzaXN0YW50IFByb3NlY3V0b3IgQnJpYW4gTG9QcmluemkgYXNr
ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZZXMsJiM4MjIxOyBzaGUgYW5zd2VyZWQsIGFkZGluZyB0aGF0IHNo
ZSBoZWFyZCB0aHJlZSBzaG90cy48L3A+PHA+VGhlIHdvbWFuIHNhaWQgS25hZmYgc3R1bWJsZWQg
dG93YXJkIGhlciBhbmQgZmVsbCBpbnRvIGhlciBhcm1zLCB3aGVyZSBzaGUgdHJpZWQgdG8gcHV0
IHByZXNzdXJlIG9uIGhpcyB3b3VuZHMuIEhlIHRvbGQgaGVyLCAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7
dCB3YW50IHRvIGRpZS4mIzgyMjE7IFNoZSBzdGF5ZWQgd2l0aCBoaW0gdW50aWwgcGFyYW1lZGlj
cyBhbmQgcG9saWNlIGFycml2ZWQuPC9wPjxwPkpvaG4gQWxleGFuZGVyLCBUYXlsb3ImIzgyMTc7
cyBvdGhlciBhdHRvcm5leSwgcXVlc3Rpb25lZCB0aGUgd29tYW4gYWJvdXQgd2hhdCBzaGUgc2F3
LCBob3cgbXVjaCBoZXIgdmlldyB3YXMgb2JzdHJ1Y3RlZCBhbmQgd2hldGhlciBzb21lb25lIGVs
c2UgY291bGQgaGF2ZSBzaG90IEtuYWZmLiBIZSBzdWdnZXN0ZWQgaGVyIGF0dGVudGlvbiB3YXMg
b24gS25hZmYuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJcyBpdCBwb3NzaWJsZSBvdGhlciBndXlzIGhhZCBndW5z
IGFuZCB5b3UgZGlkbiYjODIxNzt0IHNlZSB0aGVtPyYjODIyMTsgQWxleGFuZGVyIGFza2VkIGhl
ci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBwb3NzaWJsZSwmIzgyMjE7IHNoZSByZXNwb25k
ZWQuICYjODIyMDtCdXQgdGhhdCYjODIxNztzIG5vdCB3aGF0IGhhcHBlbmVkLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcwNSwgPGEg
aHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBhbmQgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL3N3YXJzbWl0aGFiaiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7c3dhcnNt
aXRoYWJqJm5ic3A7PC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.