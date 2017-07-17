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In court

Attorneys for 19-year-old Akron man on trial for murder say someone else shot his friend; prosecutors say he did

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 17, 2017 - 06:15 PM | Updated: July 18, 2017 - 07:29 AM
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Fred Taylor, 19, writes on a legal pad during trial at Summit County Courthouse in Akron. Taylor is being charged for murder in the shooting death of Javon Knaff in May 2016. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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