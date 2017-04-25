All CATEGORIES
☰ Menu

Authorities: Armed Akron man impersonated officer, brought handcuffed kids to jail

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 25, 2017 - 10:09 AM | Updated: April 25, 2017 - 04:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Christopher Hendon is accused of trying to get into the Summit County Courthouse and the county jail several times while carrying a firearm and accompanied by children in handcuffs. (Photo courtesy of the Summit County Sheriff's Office)


MORE IN NEWS

Akron SCORE to offer eight free workshops in May - 7:45 PM

Akron SCORE will offer eight free workshops in May to help new businesses get started and existing businesses improve their operations.

falls25_02
Cuyahoga Falls celebrates start of Front Street project with groundbreaking ceremony
firegrad25_03
Akron’s newest firefighter has special bond with fire trainer who rescued his nephew
hotel26_1
Hall of Fame Village luxury hotel groundbreaking commemorates and creates lasting memories - 8:01 PM
prom25_01
Savannah James makes prom night possible for 38 teen girls in Akron
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next