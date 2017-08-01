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Authorities capture Akron man accused of stealing $75,000 in cash

Beacon Journal staff report

Published: August 1, 2017 - 08:05 AM | Updated: August 1, 2017 - 08:07 AM
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Derrick Whatley.

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