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Authorities found blood in Lafayette Township hall and in missing trustee’s vehicle

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: December 21, 2016 - 07:36 AM | Updated: December 22, 2016 - 08:13 AM
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An empty lot on Beachside Boulevard on Chippewa Lake on Saturday. Lafayette Township trustee Bryon Macron, 45, was reported missing Friday under "suspicious circumstances." Police found his car in a lot on Beachside Boulevard on Chippewa Lake. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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