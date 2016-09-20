Authorities identify Akron man killed in police-involved shooting

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgTWVkaWNhbCBFeGFtaW5lciYjODIxNztzIE9mZmljZSBpZGVu
dGlmaWVkIHRoZSBBa3JvbiBtYW4ga2lsbGVkIGluIGEgcG9saWNlLWludm9sdmVkIHNob290aW5n
IG9uIFN1bmRheSBhcyBQaGlsaXAgQi4gSGFzYW4sIDYxLjwvcD48cD5Ba3JvbiBQb2xpY2UgcmVw
b3J0ZWQgYW4gb2ZmaWNlciBmaXJlZCBhdCBIYXNhbiwgb2YgdGhlIDEwMDAgYmxvY2sgb2YgRmxv
cmlkYSBBdmVudWUgaW4gQWtyb24mIzgyMTc7cyBLZW5tb3JlIG5laWdoYm9yaG9vZCwgYWZ0ZXIg
aGUgZGlzb2JleWVkIGNvbW1hbmRzIGFuZCByZWFjaGVkIGZvciBhIHNlbWlhdXRvbWF0aWMgcmlm
bGUgaW4gaGlzIHZlaGljbGUuIFBvbGljZSBoYWQgYmVlbiBjYWxsZWQgdG8gcmVzcG9uZCB0byBh
biBhbGxlZ2VkIHZpb2xlbnQgYWx0ZXJjYXRpb24gYmV0d2VlbiBIYXNhbiBhbmQgaGlzIGRvd25z
dGFpcnMgbmVpZ2hib3IuPC9wPjxwPkhhc2FuIGRpZWQgYXQgQ2xldmVsYW5kIENsaW5pYyBBa3Jv
biBHZW5lcmFsIE1lZGljYWwgQ2VudGVyLCB3aGVyZSBoZSB3YXMgYmVpbmcgdHJlYXRlZCBmb3Ig
Z3Vuc2hvdCB3b3VuZHMgdG8gdGhlIGNoZXN0LjwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gYSA5MTEgcmVj
b3JkaW5nIHJlbGVhc2VkIE1vbmRheSwgYSBtYW4gY2FsbGVkIHNob3J0bHkgYmVmb3JlIDM6MjUg
cC5tLiB0byByZXF1ZXN0IHBhcmFtZWRpY3MgZm9yIGhpcyBmcmllbmQgYWZ0ZXIgSGFzYW4gYWxs
ZWdlZGx5IHNsYW1tZWQgaGlzIGFybSBpbiBhIGNhciBkb29yLiBXaGVuIHBvbGljZSBhcnJpdmVk
LCB0aGV5IHNhaWQgdGhleSBmb3VuZCBIYXNhbiBhcHByb2FjaGluZyBoaXMgdmVoaWNsZSAmIzgy
MTI7IHdoaWNoIGhhZCBhbiBTS1MgcmlmbGUgdmlzaWJsZSBpbnNpZGUuPC9wPjxwPkFuIGV5ZXdp
dG5lc3MgdG9sZCBXS1lDIChDaGFubmVsIDMpIHRoYXQgcG9saWNlIGdhdmUgc2V2ZXJhbCB3YXJu
aW5ncyBub3QgdG8gdG91Y2ggdGhlIGd1biwgYnV0IEhhc2FuIGRpZCBhbnl3YXkuIEFuIG9mZmlj
ZXIgcmVzcG9uZGVkIGJ5IG9wZW5pbmcgZmlyZS48L3A+PHA+Qm90aCBIYXNhbiBhbmQgdGhlIG9m
ZmljZXIgYXJlIGJsYWNrIG1lbi4gVGhlIG9mZmljZXIsIHdobyBoYXMgbm90IGJlZW4gaWRlbnRp
ZmllZCwgd2FzIHBsYWNlZCBvbiBwYWlkIGFkbWluaXN0cmF0aXZlIGxlYXZlIHBlbmRpbmcgdGhl
IGludmVzdGlnYXRpb24sIGluIGFjY29yZGFuY2Ugd2l0aCBkZXBhcnRtZW50YWwgcG9saWN5Ljwv
cD48cD5IYXNhbiBkb2VzIG5vdCBhcHBlYXIgdG8gaGF2ZSBhIGNyaW1pbmFsIGhpc3RvcnkgcHJp
b3IgdG8gdGhlIGNhbGwgb24gU3VuZGF5LiBDb3VydCByZWNvcmRzIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkg
c2hvdyBvbmx5IGEgc3BlZWRpbmcgdmlvbGF0aW9uIGZyb20gMTk5My48L3A+PHA+UG9saWNlIGNv
bnRpbnVlIHRvIGludmVzdGlnYXRlIHRoZSBpbmNpZGVudC48L3A+PHA+TmljayBHbHVudCBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1NjUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm5nbHVudEB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bmdsdW50QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93
IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIEBOaWNrR2x1bnRBQkogYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL25nZmFsY29uIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZh
Y2Vib29rLmNvbS9uZ2ZhbGNvbjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.