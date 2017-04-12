Authorities investigating dead body found in New Franklin

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Beacon Journal staff report

Published: April 12, 2017 - 08:31 AM | Updated: April 12, 2017 - 08:37 AM

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