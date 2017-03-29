Authorities investigating money embezzled from Beach City church

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkVBQ0ggQ0lUWTogTG9jYWwgcG9saWNlIGFuZCB0aGUgRkJJIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5n
IGEgJiM4MjIwO3NpZ25pZmljYW50IGFtb3VudCYjODIyMTsgb2YgbW9uZXkgbWlzc2luZyBmcm9t
IHRoZSBGaXJzdCBFdmFuZ2VsaWNhbCBMdXRoZXJhbiBDaHVyY2gsIHRoZSBNYXNzaWxsb24gSW5k
ZXBlbmRlbnQgcmVwb3J0cy48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgdG9sZCB0aGUgbmV3c3BhcGVyIHRo
YXQgdGhleSBoYXZlIGlkZW50aWZpZWQgYSBzdXNwZWN0IHdobyBpcyBjb29wZXJhdGluZyB3aXRo
IHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLiBUaGV5IGJlbGlldmUgdGhlIG1vbmV5ICYjODIxMjsgYW4gZXhh
Y3QgYW1vdW50IGhhc24mIzgyMTc7dCBiZWVuIGRldGVybWluZWQgJiM4MjEyOyB3YXMgZW1iZXp6
bGVkIHN0YXJ0aW5nIGluIDIwMTIuIDwvcD48cD5UbyByZWFkIHRoZSBmdWxsIHN0b3J5LCBnbyB0
bzogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jYW50b25yZXAuY29tL25ld3MvMjAxNzAzMjgvcG9saWNl
LWNoaWVmLW1vbnN0ZXItY2FzZS1vZi1tb25leS1taXNzaW5nLWZyb20tYmVhY2gtY2l0eS1jaHVy
Y2giIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vd3d3LmNhbnRvbnJlcC5jb20vbmV3cy8yMDE3MDMy
OC9wb2xpY2UtY2hpZWYtbW9uc3Rlci1jYXNlLW9mLW1vbmV5LW1pc3NpbmctZnJvbS1iZWFjaC1j
aXR5LWNodXJjaDwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.