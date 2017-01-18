Authorities: Man found dead in Wayne County was stabbed

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0hJUFBFV0EgVFdQLjogVGhlIG1hbiBmb3VuZCBkZWFkIGluIGEgd29vZGVkIGFyZWEgaW4g
V2F5bmUgQ291bnR5IGxhc3Qgd2Vla2VuZCB3YXMgc3RhYmJlZCBtdWx0aXBsZSB0aW1lcywgQmVh
Y29uIEpvdXJuYWwgcGFydG5lciBOZXdzbmV0NS5jb20gcmVwb3J0ZWQuPC9wPjxwPkplcmVteSBM
ZXNoLCA0NCwgb2YgUGVycnkgVG93bnNoaXAsIGRpZWQgZnJvbSBhIHN0YWIgd291bmQgdG8gdGhl
IGhlYXJ0LCB0aGUgdGVsZXZpc2lvbiBzdGF0aW9uIHNhaWQuPC9wPjxwPkhpcyBib2R5IHdhcyBk
aXNjb3ZlcmVkIGluIHRoZSB3b29kcyBhdCA0OjMwIHAubS4gU3VuZGF5IGJ5IGEgd29tYW4gd2Fs
a2luZyBoZXIgZG9nIG5lYXIgQ2xpbnRvbiBSb2FkLjwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBoYXZlIHNh
aWQgdGhhdCBzb21lb25lIHRyaWVkIHRvIGNvdmVyIHVwIHRoZSBib2R5IGFuZCBiZWxpZXZlIExl
c2ggd2FzIGtpbGxlZCBlbHNld2hlcmUgYW5kIGhpcyBib2R5IHdhcyBkdW1wZWQgdGhlcmUuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtUaGlzIG1hbiB3YXMgYnJ1dGFsbHkga2lsbGVkIGFuZCBpdCBpcyBvdXIgam9i
IG5vdyB0byBob2xkIHRoZSBraWxsZXIgYWNjb3VudGFibGUsJiM4MjIxOyBXYXluZSBDb3VudHkg
c2hlcmlmZiYjODIxNztzIENhcHQuIERvdWcgSHVudGVyIHNhaWQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cubmV3c25ldDUuY29tL25ld3MvbG9jYWwtbmV3cy9vaC13YXluZS9zaGVyaWZmcy1pbnZlc3Rp
Z2F0ZS1ib2R5LWZvdW5kLWluLXdheW5lLWNvdW50eSI+UmVhZCB0aGUgZnVsbCBOZXdzbmV0NS5j
b20gcmVwb3J0IGhlcmUuPGJyPjwvYT48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxw
PjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.