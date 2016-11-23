All CATEGORIES
☰ Menu

Crime

Authorities: New Franklin man found with 11 kilos of cocaine in vehicle had 25 more kilos at home

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: November 23, 2016 - 03:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron Police Chief James Nice leads a news conference detailing the indictments of Jerry J. Davis Jr., 35, (pictured left) of New Franklin who the department recently apprehended and seized large amounts of cocaine from his car during the Akron apprehension and from his home in New Franklin Wednesday in Akron. A photograph of the cocaine seized from his home is bottom left. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

heart24cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Thanksgiving homecoming: Strangers help save man’s life in Akron

The man wearing a “Made in Akron” T-shirt didn’t know where he was.

dyer24cut_01
Bob Dyer: A walk in the park is as good as it gets
cocaine24cut_01
Authorities: New Franklin man found with 11 kilos of cocaine in vehicle had 25 more kilos at home
trump24cut_01
Trump taps S.C. Gov. Nikki Haley and charter school backer Betsy DeVos
beavers24cut_01
Jury unable to reach verdict Wednesday in Akron murder case; talks to resume Monday
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next