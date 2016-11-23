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Crime

Authorities: New Franklin man found with 11 kilos of cocaine in vehicle had 25 more kilos at home

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: November 23, 2016 - 03:20 PM
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Akron Police Chief James Nice leads a news conference detailing the indictments of Jerry J. Davis Jr., 35, (pictured left) of New Franklin who the department recently apprehended and seized large amounts of cocaine from his car during the Akron apprehension and from his home in New Franklin Wednesday in Akron. A photograph of the cocaine seized from his home is bottom left. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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