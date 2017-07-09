Authorities: Rape suspect dead after shootout and standoff with Akron police; unclear if wounds self-inflicted

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBtYW4gc3VzcGVjdGVkIG9mIHJhcGUgaXMgZGVhZCBmb2xsb3dpbmcgYSBmb3VyLWhvdXIg
c3RhbmRvZmYgd2l0aCBwb2xpY2UgZWFybHkgU3VuZGF5IG1vcm5pbmcuPC9wPjxwPkFrcm9uIHBv
bGljZSBzYWlkIHRoZXkgcmVzcG9uZGVkIHRvIGEgY2FsbCBpbiB0aGUgMjAwMCBibG9jayBvZiBU
aHVybW9udCBSb2FkIGZvciBhIHdvbWFuIGJlaW5nIHJhcGVkIGF0IGd1bnBvaW50LiBUaGUgNDAt
eWVhci1vbGQgd29tYW4gYXBwYXJlbnRseSBzZW50IGEgdGV4dCBtZXNzYWdlIHRvIGEgY291c2lu
IHN0YXRpbmcgc2hlIHdhcyBiZWluZyBoZWxkIGF0IGd1bnBvaW50IGJ5IGFuIGFjcXVhaW50YW5j
ZSB3aG8gd2FzIGF0dGVtcHRpbmcgdG8gcmFwZSBoZXIuPC9wPjxwPldoZW4gb2ZmaWNlcnMgYXJy
aXZlZCBhcm91bmQgNCBhLm0uLCB0aGUgZmVtYWxlIHZpY3RpbSByYW4gb3V0IG9mIHRoZSBob3Vz
ZS4gPC9wPjxwPkFzIHBvbGljZSBlbnRlcmVkIHRoZSBob3VzZSwgdGhlIG1hbGUgc3VzcGVjdCBm
aXJlZCBhdCBvZmZpY2VycyB3aXRoIGhpcyBndW4sIGFjY29yZGluZyB0byBhdXRob3JpdGllcy4g
T2ZmaWNlcnMgcmV0dXJuZWQgZmlyZSBhbmQgcmV0cmVhdGVkIG91dHNpZGUgb2YgdGhlIGhvdXNl
IHRvIHRha2UgYSBkZWZlbnNpdmUgcG9zaXRpb24uPC9wPjxwPlBvbGljZSBzYWlkIHRoZXkgdHJp
ZWQgdG8gZXN0YWJsaXNoIGNvbW11bmljYXRpb24sIGJ1dCB0aGUgc3VzcGVjdCBkaWRuJiM4MjE3
O3QgcmVzcG9uZC48L3A+PHA+U1dBVCBwZXJzb25uZWwgYWxzbyB3ZXJlIGNhbGxlZCB0byB0aGUg
c2NlbmUgYW5kIHRyaWVkIHRvIGNvbW11bmljYXRlIHdpdGggdGhlIG1hbi4gUG9saWNlIHNhaWQg
YWZ0ZXIgZm91ciBob3VycyBvZiB0cnlpbmcsIHRoZXkgZGVwbG95ZWQgY2hlbWljYWwgbXVuaXRp
b25zIGluIHRoZSBob3VzZS48L3A+PHA+V2hlbiBwb2xpY2UgcmUtZW50ZXJlZCB0aGUgaG91c2Us
IHRoZXkgZm91bmQgdGhlIG1hbiBkZWFkIHdpdGggd291bmRzIGNvbnNpc3RlbnQgd2l0aCBndW5z
aG90cy48L3A+PHA+VGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgTWVkaWNhbCBFeGFtaW5lciB3aWxsIGNvbmR1
Y3QgYW4gYXV0b3BzeSBNb25kYXkgdG8gaWRlbnRpZnkgdGhlIG1hbiwgcnVsZSBvbiB0aGUgY2F1
c2Ugb2YgZGVhdGggYW5kIGRldGVybWluZSB3aGV0aGVyIHRoZSB3b3VuZHMgd2VyZSBzZWxmLWlu
ZmxpY3RlZC48L3A+PHA+VHdvIG9mZmljZXJzIGludm9sdmVkIGluIHRoZSBpbmNpZGVudCB3ZXJl
IHBsYWNlZCBvbiBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBsZWF2ZSB0aGF0IGlzIGNvbnNpc3RlbnQgd2l0aCBk
ZXBhcnRtZW50YWwgcG9saWN5LjwvcD48cD5UaGUgb2ZmaWNlcnMgYXJlIHR3by0gYW5kIHRocmVl
LXllYXIgdmV0ZXJhbnMuPC9wPjxwPkFrcm9uIHBvbGljZSBzYWlkIGEgY3JpbWluYWwgYW5kIGlu
dGVybmFsIGludmVzdGlnYXRpb24gb2YgdGhlIGluY2lkZW50IHdpbGwgdGFrZSBwbGFjZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.