All CATEGORIES
☰ Menu

Coventry deaths

Authorities say driver who fatally struck two teen girls in May was texting and driving; New Franklin woman charged in Coventry crash

Beacon Journal staff report

Published: July 14, 2017 - 02:00 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stephen Thrall places a card along South Main Street and Leicester Drive next to a make-shift memorial on May 30 in Coventry Township, where two Coventry Middle School students were struck and killed by a motorist. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

ON THE WEB

MORE IN NEWS

skull15web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2016

There is now a face to the man whose skull was found sitting in the middle of an Akron sidewalk in 2016.

crash15cut_3
Authorities say driver who fatally struck two teen girls in May was texting and driving; New Franklin woman charged in Coventry crash
firetruck15web
Two dead, six injured — including three firefighters — after SUV collides with Akron firetruck
heroin15cut_03
Friends, relatives learn how to possibly save opioid-addicted loved ones’ lives
Two teens killed in wreck with Akron fire truck identified: One girl once won an award for saving her sister from choking on a penny - 2:13 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next