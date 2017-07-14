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Coventry deaths

Authorities say driver who fatally struck two teen girls in May was texting and driving; New Franklin woman charged in Coventry crash

Beacon Journal staff report

Published: July 14, 2017 - 02:00 PM
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Stephen Thrall places a card along South Main Street and Leicester Drive next to a make-shift memorial on May 30 in Coventry Township, where two Coventry Middle School students were struck and killed by a motorist. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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