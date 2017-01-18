Authorities seek Akron man wanted in gunfight

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE5vcnRoZXJuIE9oaW8gVmlvbGVudCBGdWdpdGl2ZSBUYXNrIEZvcmNlIGlzIG9mZmVy
aW5nIGEgcmV3YXJkIGZvciBpbmZvcm1hdGlvbiBsZWFkaW5nIHRvIHRoZSBjYXB0dXJlIG9mIGZ1
Z2l0aXZlIEZpbmVzcyBUZXJyeS48L3A+PHA+SGUgaGFzIGJlZW4gYWNjdXNlZCBvZiBmZWxvbmlv
dXMgYXNzYXVsdCBhbmQgZGlzY2hhcmdpbmcgYSBmaXJlYXJtIGludG8gYW4gb2NjdXBpZWQgc3Ry
dWN0dXJlLiBIZSBpcyB3YW50ZWQgYnkgdGhlIFUuUy4gTWFyc2hhbHMgU2VydmljZSBhbmQgQWty
b24gcG9saWNlIGFuZCBpcyBiZWxpZXZlZCB0byBiZSBoaWRpbmcgaW4gdGhlIEFrcm9uIGFyZWEu
PC9wPjxwPkF1dGhvcml0aWVzIGhhdmUgYWNjdXNlZCBUZXJyeSwgMjUsIGFuZCBhbm90aGVyIG1h
biBvZiBiZWluZyBpbiBhIGd1bmZpZ2h0IG9uIE1hcmNoIDI0LCAyMDE2LCBpbiB0aGUgMzAwIGJs
b2NrIG9mIENoaXR0ZW5kZW4gU3RyZWV0IGluIEFrcm9uLiBBIHN0cmF5IGJ1bGxldCBzdHJ1Y2sg
YSA2Mi15ZWFyLW9sZCBtYW4gd2hpbGUgaGUgd2FzIGluIGhpcyBob21lLiAgPC9wPjxwPlRlcnJ5
IGlzIGEgYmxhY2sgbWFsZSBhYm91dCA1LWZlZXQtOS1pbmNoZXMgdGFsbCBhbmQgd2VpZ2hpbmcg
MTU1IHBvdW5kcy4gSGUgaGFzIGJsYWNrIGhhaXIgYW5kIGJyb3duIGV5ZXMuIDwvcD48cD5Bbnlv
bmUgd2l0aCBpbmZvcm1hdGlvbiBvbiBoaXMgd2hlcmVhYm91dHMgaXMgYXNrZWQgdG8gY29udGFj
dCB0aGUgTm9ydGhlcm4gT2hpbyBWaW9sZW50IEZ1Z2l0aXZlIFRhc2sgRm9yY2UgYXQgMS04NjYt
NFdBTlRFRCBvciB0ZXh0IGtleXdvcmQgV0FOVEVEIGFuZCB0aXAgdG8gODQ3NDExICh0aXA0MTEp
LiBUaXBzdGVycyBjYW4gcmVtYWluIGFub255bW91cyBhbmQgcmV3YXJkIG1vbmV5IGlzIGF2YWls
YWJsZS48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.