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Authorities share few details about discovery of missing trustee’s body in Chippewa Lake

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 23, 2017 - 06:19 PM | Updated: February 24, 2017 - 08:15 AM
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Medina County Prosecutor Forrest Thompson (right) takes questions at a press conference Thursday at the Medina County Sheriff's Office regarding the discovery of the body of Byron Macron Wednesday in Chippewa Lake. Thompson was joined by Medina County Coroner Dr. Lisa Deranek. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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